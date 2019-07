Kadlec dál trpí. Smutný symbol Sparty podstoupil další operaci, jeho kariéra je ohrožena

Nemocnice na kraji Letné se marody dál a dál neuvěřitelně plní. V úvodním zápasu sezony proti Slovácku chybělo jedenáct hráčů...

Sedmadvacetiletý Václav Kadlec mezi nimi. Navzdory velkým zdravotním problémům chce zůstat pozitivní.

"Člověk si uvědomí plno věcí. Je to jenom fotbal, naopak se mi daří v osobním životě docela dost. Vždycky jsou pro a proti, takže jestli je mám takhle vyvážené, tak to má být," říká v otevřené zpovědi pro klubovou televizi.

V létě plánoval další návrat na hřiště. Záhy však zjistil, že soustředění v Rakousku by nezvládl.

„Rozhodli jsme se pro transplantaci chrupavky. Nejtěžší zákrok, který jsem kdy měl. A že už jsem jich měl hodně," líčí někdejší obrovský talent českého fotbalu. Ve hře bylo více možností, třeba transplantace menisku. „Rozhodli jsme se pro tuhle cestu, abych mohl fungovat ve fotbale i v normálním životě. Rekonvalescence je na 6 měsíců a pak se uvidí," avizuje Kadlec, který část léčení v minulosti podstoupil i v Německu.

A co bude dál...?

Nabízí se samozřejmě otázka, zda se ještě vůbec na profesionální scénu vrátí.

„Bohužel už musím počítat se všemi variantami. Stále u mě převládá, že to bude dobré a budu hrát. Možnost tam je a je veliká. Ne že by to bylo padesát na padesát. Bohužel už koleno je v takovém stavu, že se může stát cokoliv. Mám časový horizont, jak dlouho chci návrat zkoušet a dělat pro něj všechno," netají útočník, který si v lize připsal 162 startů a 50 gólů, za reprezentaci pak 16 zápasů a 4 branky.

Dlouhodobý letenský pacient Václav Kadlec a jeho prokleté koleno...

Pokud zrovna neleží v nemocnici, dál s mužstvem žije a chodí do kabiny. Nemá však sílu sednout si na tribunu a na zápasy se jen dívat. Nedokáže se srovnat s trpkou skutečností, že sám nemůže hrát.

„Musel jsem pokaždé odjet. Projížděl jsem se v autě a domů dorazil třeba až na druhou půlku. Pak jsem se většinou podíval jenom na výsledek. Ani na zápas se Slováckem jsem se nedíval," přiznává sparťanský útočník těžké chvíle.