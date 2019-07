Musel jsem couvat, tak z toho byl dloubák hlavou, popisoval premiérový ligový gól opavský Dedič

V minulé sezóně se fotbalisté Opavy zachránili v předposledním kole skupiny o udržení, o to více si nyní užívají výtečný start do té nové. Přestože jejich výhry jsou zatím hodně dietní. Tři body získali těsnou výhrou 1:0 v Českých Budějovicích a stejný výsledek jim stačil i doma proti Příbrami. Druhé vítězství trefil v 85. minutě z jediné opavské střely v zápase René Dedič.

„Někdy dobýváte branku a gól nedáte, nám tentokrát stačila jediná střela. Je to super, že to takhle vyšlo. Nikdo asi nečekal, že budeme mít po dvou kolech šest bodů," radovala letní posila z Třince Dedič. „Ale měl jsem velké štěstí, protože jsem na místě, kam se snesl centr Pavla Zavadila, byl trochu dříve a musel jsem couvat. Byl z toho takový dloubák hlavou," usmíval se slovenský útočník.

Vytáhlý hrot to v létě 2015 zkoušel v Baníku Ostrava, tam ale neuspěl. Českou ligu si proto mohl vyzkoušet až v pětadvaceti letech. „I ty týdenní testy v Baníku mi něco daly. Viděl jsem, jak to funguje v prvoligovém týmu. Nemrzí mě, že jsem neuspěl, protože Baník byl tehdy před sestupem do druhé ligy. Zůstal jsem v Třinci, který mi pomohl do Opavy," popisoval odchovanec trenčínského fotbalu.

Gól dal hned ve druhém ligovém zápase, zbavil se tak tíhy úvodní branky. „Jsem moc rád, protože první liga je náročnější. Neříkám, že ve druhé lize nejsou náročné zápasy, ale ten přechod je opravdu složitý," připustil rodák ze slovenského Klokočova.

Na to poukázal i trenér Opavy Ivan Kopecký. „Měli jsme proti Příbrami pasáže, na kterých můžeme stavět. Ale bylo tam i hodně ztrát a bylo vidět, že máme především v útočné fázi kluky, kteří se s ligou teprve seznamují. Mladý Pavel Šulc, Filip Souček, Karel Mondek i René Dedič moc zkušeností s naší ligou nemají. Vyhráli jsme, ale v ofenzivě musíme přidat, protože teď přijdou jiní soupeři," upozornil trenér Opavy Ivan Kopecký.