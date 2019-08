Kanonýr Komličenko prý přestoupí do Lokomotivu Moskva

Blíží se velký přestup. Fotbalový bombarďák Nikolaj Komličenko, nejlepší střelec uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže, by měl během pár dní přestoupit z Mladé Boleslavi do Ruska. Kanonýr, jenž nasázel v minulé sezoně ligy 28 branek, by měl posílit Lokomotiv Moskva. Do konce týdne by měl být přestup uzavřen, tvrdí server championat.ru.