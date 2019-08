Jablonecký šéf Pelta: Sparta a Slavia? To jsou jiné světy. A nůžky se pořád rozevírají

Už jste vstřebal zklamání z vyřazení v 2. předkole Evropské ligy?

Tentokrát jsem byl hodně zklamanej a smutnej. Plánovat postup do základní skupiny je teď sice nad naše síly, ale věděli jsme, že v případě postupu přes Jerevan máme Wolverhampton. Tedy zápas, který by se v Jablonci zapsal do historie. A mrzí to o to víc, že jsme ve třech poločasech byli lepší. Hodně nás ovlivnil výjezd do Jerevanu, kdy došlo k problému s letadlem a měli jsme dvanáct hodin zpoždění, hráči nespali. Částečně to jde i za námi, za vedením, přestože jsme udělali maximum. Hráči neměli výchozí situaci lehkou.

Myslíte, že kdyby cesta do Arménie proběhla bez komplikací, postoupíte?

To netvrdím, ale samozřejmě určitý dopad to mělo. Sám na sobě jsem to cítil, natož hráči. Těch faktorů bylo víc, ale tenhle byl jeden z hlavních.

Co pro Jablonec rychlé vyřazení znamená?

Vždy jsem měl takový dětský sny, že musím jednou do Jablonce dostat Ligu mistrů nebo Evropskou ligu. Minulý rok se nám to podařilo, takže je splněno. I když je teď zklamání velké, musím říci, že vzhledem k transferové politice, kterou jsme museli v létě zvolit, a zdravotním patáliím, jsme na postup do základní skupiny sportovně neměli. Beru to jako uzavřenou věc. Už makáme na tom, abychom byli co nejúspěšnější v domácí soutěži.

Jak se změnila filozofie klubu?

Ta se změnila už po mém návratu z vazby. Dosud jsme však měli mimořádné příjmy jednak z účasti v základní skupině Evropské ligy, tak i z transferů. A teď máme určitě jiný priority. Jak říkám, klub musí být „samosnášecí". To znamená, že ať se stane cokoliv, nesmí ho to zaskočit a dostat do existenčních problémů. V podstatě jsme změnili přístup. Jsme racionální a konzervativní. Upřednostnili jsme finanční zdroje na úkor sportovní kvality. Těch faktorů, které hrají proti nám, je dnes daleko více než v minulosti a podle toho se musíme chovat.

Jaké faktory máte na mysli?

Zaprvé nemáme podporu města. Musím říci, že z toho jsem hodně smutnej. V Jablonci se po volbách dostalo k moci hnutí ANO s primátorem Milanem Kroupou, pro kterého je teď asi výhodnější se vůči mně politicky vyhranit a získávat tím politické body. Mrzí mě, když primátor říká, že fotbal není jeho sport a že na něj nechodí a ani nepřijde, s tím však nic neudělám. Ale aby třeba na radnici nepozval mužstvo, které postoupí do základní skupiny EL ve městě se 40 tisíci obyvateli, a není s ním po takovém úspěchu jakákoli komunikace, to je až nedůstojné. Až budoucnost ukáže, jestli se rozhodl správně.

A za druhé?

Ještě není dořešená moje kauza, přestože jsem si jist, že jsem nic neudělal. Vzhledem k mému obvinění je však ztížená komunikace s obchodními partnery.

Miroslav Pelta na archivním snímku

Vlastimil Vacek, Právo

Jak se momentálně kauza vyvíjí?

Všichni obvinění jsme podali na státní zastupitelství žádost o zastavení stíhání a čekáme na vyjádření státního zástupce, jakým způsobem rozhodne. Zda kauzu odloží v přípravném řízení, nebo nás pošle k soudu.

Je to už přes dva roky, kdy jste skončil ve vazbě. Jak často si na to vzpomenete?

Nevzpomínám na to, jak jsem byl ve vazbě, ale kauzu nebo nějakou spojitost s ní řeším každý den. Jak ve fotbale, tak v soukromém životě to hraje významnou roli. Ztratil jsem pozici v byznysovém prostředí. Dnes jsem osobou, která je stíhaná, a hodně obchodních partnerů je v této situaci obezřetných. Z tohoto pohledu utrpěl největší škodu klub z hlediska příjmů z marketingu.

Umíte ji vyčíslit?

Celkem jednoduše. Před dvěma lety jsme měli příjmy z reklamy ve výši 110 milionů, v současné chvíli se pohybujeme na úrovni 40 milionů. Takže jsme rozpočet doplnili příjmem z EL a ze salda z prodeje hráčů. Což je špatný, protože tak v podstatě oslabujete hodnotu společnosti.

Chcete, aby vaše kauza byla kvůli tomu vyřešena co nejdříve?

Samozřejmě. Propad příjmů je z větší části způsoben mou osobní situací. Kauza trvá dva roky, což z mého pohledu ještě není tak dlouho. Myslím, že se to nějakým způsobem v roce 2020 posune. Přál bych si, aby se to co nejdříve ukončilo. Tak nebo onak. Ale je potřeba, aby to mělo nějaký konec.

Myslíte, že pokud byste kádr udržel, přes Jerevan postoupíte?

Takhle ta otázka nestojí. Jablonec je regionálním klubem. A situace na trhu je taková, že tady máme celky, které jsou schopny dát hráčům čtyřnásobný plat než my. Podmínky v Jablonci a v předních klubech, myslím tím hlavně Spartu a Slavii, to jsou zcela jiné světy. A ty nůžky se rozevřely ještě víc. Náš rozpočet je třeba na 15, maximálně 20 procentech jejich. To se musí někde projevit.

Hráči Jablonce se radují z druhého gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Ten váš dosahuje 200 milionů?

Ano, náklady klubu v posledních dvou letech přesáhly tuhle sumu. Myslím, že nikdo jiný v české lize se k tomu ani nepřiblížil. Na druhou stranu poměr cena a výkon v Jablonci odpovídá realitě. Avšak nemáme sílu hrát si na velkoklub. Musíme se snažit o pozici největšího regionálního klubu, což se nám daří. Když se podíváte na dlouhodobou tabulku, Jablonec je na čtvrtém místě, což beru jako mimořádný úspěch.

Dokázal jste si ještě před několika lety představit, že se rozpočty Sparty se Slavií budou pohybovat v takových výších?

Nic tomu nenasvědčovalo. A musím říci, že Sparta a Slavia jsou opravdu jiný světy. Pan doktor Křetínský je velký podnikatel, globální hráč, který přesahuje hranice Česka. Jeho investice do klubu jsou masivní. Vedle toho je čínský majitel Slavie.

Je to třeba v případě Slavie podle vás vůbec dlouhodobě udržitelné?

Dokud bude vůle čínské společnosti klub financovat, tak ano. Číňani dnes financují i jiné kluby v Evropě. Samozřejmě se však může stát cokoliv, proto větší jistota financování je z mého pohledu ve Spartě, protože pan Křetínský vlastní obrovské byznysové impérium. A jeho láska k fotbalu je opravdu veliká, takže tam vidím pro budoucnost větší potenciál než ve Slavii.

Myslíte, že někdo může v současné situaci ligu překvapivě vyhrát podobně jako naposledy Liberec nebo Ostrava?

Myslím, že situace v českém fotbale se výrazně změnila. Nůžky se rozevřely a rozevírají se čím dál víc. Bude to jako ve Španělsku, Německu, Anglii. Vládnout budou velkokluby a jen jednou za čas může překvapit nějaký Leicester, ale to bude velká výjimka. Proto si musíme vážit třetího a čtvrtého místa Jablonce v posledních dvou sezonách.

Zmínil jste, že chcete mít z Jablonce nejsilnější regionální klub. Motivuje vás být speciálně před Libercem?

Liberec je v dlouhodobé tabulce na třetím místě, ovšem myslím, že nás brzy předběhne Plzeň, která dotírá (na Jablonec ztrácí 26 bodů – pozn. red.). Jasně, v soutěžním ročníku před Libercem skončit chci, lhal bych, kdybych tvrdil, že to není pravda. Na druhou stranu ta rivalita už není tak dramatická, jako byla před lety. Už jsme všichni opotřebovaní, unavení. Zásadní emoce tam nejsou, i když v derby chceme jeden druhého porazit.

Říkáte, že jste opotřebovaní, unavení. Váš syn Adam nově vede jablonecké béčko, znamená to, že ho zaučujete a vedení klubu mu jednou předáte?

Myslím, že už je zaučený víc než dost. Někdy mě z něj až bolí hlava. (usměje se) Vedl už Mšeno a jsem rád, že teď povede alespoň část klubu. Pomůže nám ve výchově hráčů, kteří by mohli z béčka poskočit do áčka, což vidím jako prioritu. Má motivaci a je plnej elánu. Je po mně, to znamená, že neumí prohrávat. Doma fotbal řešíme každý den, má pro to velký zápal.

Jan Sýkora z Jablonce se raduje z gólu během ligového utkání v Českých Budějovicích.

Václav Pancer, ČTK

Řešíte spolu i posily?

Řešíme. Je to takové naše rodinné představenstvo.

Co na vaše debaty říká manželka?

Jsme fotbalová rodina, takže u nás je to obvyklé. Naše Simona je ráda, že se i Adam věnuje fotbalu, hraje za Mšeno na úrovni krajského přeboru a dělá šéfa béčka.

Závěrem, jak vnímáte nedávný výstup trenéra Petra Rady, který se pustil do fanoušků?

Už to beru jako takový folklor. Provází ho celý život. Jeho umí zvednout i jeden člověk. On je startovací, stačí málo. Je to jeho naturel. Někdy to neudrží a pohádáme se i tady mezi sebou, ale v dobrém. Beru to s nadhledem. Sám si spíš zadělává na problémy, protože se to pak řeší v médiích. Můj názor na něj to neovlivňuje. Jde o kvalitního trenéra, který s Jabloncem dosáhl mimořádných úspěchů.