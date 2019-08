Šok po vlastenci, euforie na konec. Hašek zažil potřetí zázrak

„Tohle se nestává tak často. Zažil jsem takový zázrak z 0:2 na 3:2 potřetí v kariéře. Poprvé hned v prvním utkání, když jsem trénoval Sokolov. Loni na podzim se to povedlo v Olomouci a teď to bylo doma, o to je to cennější a emotivnější. Moc nám pomohla energie, kterou nám dnes dali diváci. Jsem přešťastný," rozplýval se Hašek po utkání.

První půle nenadchla

S první půlí ale moc spokojený nebyl. „Byli jsme oproti zápasům s Plzní a Mladou Boleslaví takoví vlažnější. Nehráli jsme podle našich představ, ztráceli jsme také dost míčů, i když jsme měli relativně víc ze hry. Šok pro nás byl vlastní gól. O půli jsme ještě zůstali na lavičce a připravovali si varianty pro druhou půli. Hráčům jsem řekl, ať jsou důraznější. Stáhli jsme jednoho stopera, dali tam Vaníčka. Nevím, jestli jeho příchodem, ale naše hra se zlepšila. Jenže jsme dostali gól z penalty," konstatoval kouč.

„Když jsme na podzim takhle otočili zápas v Olomouci, byl jsem už po první půli přesvědčený, že to jsme schopní otočit. Dnes dlouho ne. Do hry nás dostal krásný přímý kop Jakuba Podaného. Vzpomněl jsem si, že podobný dal Boleslavi, ale v první chvíli jsem nevěřil, že to dá i podruhé. Když ale letěl míč už nad zdí, viděl jsem ho v šibenici. Když Lukáš Hůlka vyrovnal, už jsem věřil, že dáme i třetí. Ve chvíli, kdy se za obranu dostal David Bartek jsem si říkal, že tohle musí dát a on to do brány dostal. Ta energie od fanoušků byla obrovská. Gól musel přijít. V závěru naši hru uklidnil zkušený Kuba Rada," popsal klíčové momenty Hašek.

Se sedmi body, které Klokani v šesti ligových zápasech získali, je Hašek vcelku spokojený. „Jsem rád, že vyhráváme i doma, na rozdíl od minulé sezóny. Věřím, že něco přivezeme i z venku," přál si kouč Bohemky.