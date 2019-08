Poznar navzdory myšlenkám na cizinu zůstal. Teď svými góly znovu táhne Zlín

Před sezónou útočník Tomáš Poznar koketoval s myšlenkou po pěti sezonách znovu zkusit fotbal v cizině. Žádná z nabídek jej ale neoslovila a po letech, kdy coby hráč Plzně putoval z hostování na hostování, se na tři roky upsal rodnému Zlínu. A Fastavu se jeho podpis vyplácí. Trefil se ve 3. kole proti Liberci, v Opavě dvěma góly vykopl Zlín do první šestky.

„Na jeho příkladu bych demonstroval posun hráče. Už nám nehází auty, necentruje od postranní čáry do vápna. V tom se zlepšuje, to mu chválím, ale vidím tam spoustu hluchých míst... Ale dal dva góly, co tu budu plácat, byl výborný," říkal po zápase trenér Josef Csaplár.

Poznar byl klíčovou postavou první výhry na hřišti soupeře v sezoně. Oba góly vsítil v nastavení poločasů. „Důležitý byl určitě ten první do šatny. Poslalo nás to do vedení. Při druhém gólu už hráli vabank, byla tam okénka. Ta střela byla ale chtěná, povedená. Můžu být spokojený, i když trenér říkal, že kdybychom byli ve finální fázi trošku lepší, mohlo být rozhodnuto daleko dřív. Ale 3:0 venku je nádherný výsledek," liboval si Poznar.

Dalibor Glück, ČTK

V Opavě se nejlepší střelec Zlína poprvé v ročníku na hrot útok postavil vedle opavského odchovance Jakuba Janetzkého. A jen pohled na čísla na dresech musel opavské obraně nahánět hrůzu. Poznar nosí osmaosmdesátku jako bývalý kanadský hokejista Eric Lindros, Janetzký si ve Zlíně vybral číslo 68, kterou nosí Jaromír Jágr.

„Hokej mám rád, ale nemá to s ním nic společného. Je to rok mého narození. Když jsem se vracel do Zlína, tak desítka byla obsazená," vysvětloval Poznar. „No a Janec (Janetzký) to prý má podle strýce. Nevím, jestli je jeho strýcem Jágr," smál se 30letý útočník.

Svého mladého parťáka pochválil. „Odvedl dobrý výkon. Vyrůstal v Opavě a není to jednoduché, hrát takhle před domácí publikem. Sám jsem to poznal. Ale zvládl to úplně v pohodě. Byl klidný a hodně nám pomohl," zmínil Poznar, po jehož druhém gólu v zápase domácí fandové, kteří neunesli porážku a vyloučení Pavla Zavadila, napadli asistenta rozhodčího slovně i kelímky od piva.

„Ten kraj je takový, hrál jsem tady (v Baníku) a vím, jak to chodí. Je tu bouřlivé prostředí i diváci jsou někdy vulgární. Ty emoce trochu vzplanuly," pokrčil rameny zkušený fotbalista.