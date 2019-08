Ruka? Neuznaný gól? Spíše nás to motivovalo, říká teplický Mareš

Co ten inkriminovaný moment? Byla ruka, či nebyla?

Videorozhodčí to tak posoudil, tak asi ano. Já jsem to však v té rychlosti vůbec nepostřehl. Sluníčko mi svítilo do očí, balón jsem neviděl. Jen jsem slyšel, jak o mě plácnul.

Dostal vás neuznaný gól hodně dolů?

Myslím, že ne. Naopak. Spíše nás to motivovalo. Konec poločasu jsme odehráli tak, že jsme domácí tlačili, ale bohužel žádnou gólovou šanci jsme si nevytvořili.

Video vám v zápase nepomohlo ještě jednou. Po jeho shlédnutí rozhodčí poslal předčasně do sprch Kubeše, byť původně mu za faul ukázal kartu žlutou...

Dneska stálo prostě proti nám. Na to se však vymlouvat nemůžeme. Prospali jsme začátky poločasů, a to bylo to, co nás srazilo do kolen.

Jak vůbec vnímáte používání videa? Někdy zápasy ovlivňují zásadně?

Hlavně nechápu, proč jsou jen na pěti utkáních. Pořád se to opakuje u stejných týmů. Já bych video zavedl na všech ligových stadionech.

Zleva Petr Kodeš z Teplic bezprostředně po svém vyloučení a hlavní sudí Tomáš Klíma.

Luděk Peřina, ČTK

V oslabení jste si vypracovali několik tutovek. Co k tomu říct?

Prohrávali jsme 2:0, zapnuli jsme, ale už bylo pozdě, zvláště v deseti. Snad, kdybychom jednu šanci proměnili, dalo se s tím ještě něco dělat. Sigma by určitě znervózněla a mohli jsme to pak do brány ještě dotlačit, třeba v devadesáté minutě z nějakého nákopu či závaru. Nepodařilo se však, a proto to skončilo 2:0.

Oba góly, které jste dostali, byly hodně laciné. V čem byla chyba? Ztráta koncentrace?

Nevím. Byli jsme na to připraveni. Říkali jsme si jak před zápasem, tak v poločase, že začátky musíme chytit. Jenže poprvé jsme po centru nechali ve vápně dva volné hráče, po přestávce zase přišla moje velká chyba a Sigma nás za to potrestala.

O Hálovi, který se prosadil přes vás, jste nevěděl?

Šel zpoza mě, já jsem měl špatné postavení, měl jsem být za ním nebo vedle něj, on byl rozběhlý, já šel z místa, a tak už bylo těžké ho zastavit.

Start se vám moc nevydařil. Jste předposlední. Jak z toho ven?

Není to ideální. Máme jen pět bodů. Liga je strašně vyrovnaná a body se musí sbírat všude, kde to jen půjde. Každý je důležitý. Bohužel, tady jsme ztratili, ve Zlíně také, a to nás sráží. Je třeba se odpíchnout od těch lepších okamžiků, jako byla třeba remíza s Plzní. Musíme se však vyvarovat individuálních chyb, po kterých dostáváme, jak už bylo řečeno, laciné branky.