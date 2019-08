Boleslav zachránila remízu díky Klímovi. Ještě mě bolí nos, tvrdí šťastný střelec

Po zápase zavládly na hřišti a na tribunách značné emoce, protože hráči i realizační tým Slovácka se domnívali, že Klíma dal vyrovnávací branku rukou.

„Já se přitom spíš bál, jestli nepadla z ofsajdu. Vběhl jsem totiž do soupeřovy šestnáctky tak trochu naslepo. Po zákroku domácího brankáře Trmala se mi míč odrazil od obličeje do sítě. Ještě pořád mě bolí nos. Jestli jsem se balonu dotkl i rukou, to fakt nevím," vysvětluje Klíma po závěrečném hvizdu.

Patrik Šimko ze Slovácka a Lukáš Budínský z Boleslavi během utkání nejvyšší soutěže.

Dalibor Glück, ČTK

Z premiérové trefy v nejvyšší soutěži za Mladou Boleslav po letním přestupu z druholigové Jihlavy má i tak obrovskou radost. „O to větší, že jsme ho vstřelili na poslední chvíli. V Hradišti jsou to pokaždé náročná utkání v těžkém prostředí. My jsme nic nezabalili, vyrovnání jsme šli naproti. Samozřejmě nám moc pomohlo, že Honza Šeda lapil pokutový kop," pochválil šťastný Klíma parťáka.

Možná by se na hřiště ani nedostal, kdyby Boleslavští nepřijeli bez kanonýra Komličenka, který znovu vyjednává o přestupu do zahraničí. Tentokrát je podle zákulisních informací dohoda na spadnutí.

„Už s námi není, a tak si budeme muset poradit bez něj," pronesl Klíma. Mladoboleslavský kouč Jozef Weber ovšem mlžil. „To není téma pro mě. Já jsem trenér. Komličenka jsem k utkání na Slovácku nenominoval, protože na něj nebyl psychicky ani fyzicky připravený. Víc k tomu nemám co říct," tvrdí.

Zraněný Daniel Pudil (uprostřed) z Mladé Boleslavi během utkání se Slováckem.

Dalibor Glück, ČTK

Domnívá se, že v sobotním podvečeru byl na hradišťském stadionu k vidění v úmorném vedru atraktivní duel. „Jsem přesvědčený, že remíza je zasloužená. My jsme ve druhé půli vsadili na vysoké fotbalisty a hru jsme notně zjednodušili. Přineslo to ovoce. Pochopitelně se k nám přiklonilo tentokrát i štěstí. Přežili jsme soupeřovu desítku a srovnali jsme až chvíli před koncem. Moc si bodu vážím, protože na Slovácku se nikdy nehraje lehce. S některými fanoušky se tady občas trochu slovně pošťuchuju, ale mám mezi nimi i kamarády. Jeden z nich mi daroval flašku slivovice," usmívá se Weber.

Odmítá rozebírat sporné momenty, které zejména ve druhé půli vyvolaly bouři na hřišti i v hledišti. Domácí štvala zejména neuznaná Havlíkova trefa z velké dálky chvíli po přestávce. Gól neplatil, protože sudí Cieslar viděl Zajíce, který bránil ve výhledu Šedovi, v ofsajdové pozici.

„Myslím si, že rozhodčí pískal dobře. S trenérem Slovácka Svědíkem jsme kamarádi. Jsem přesvědčený, že až horké hlavy vychladnou, tak se spolu shodneme na tom, že to bylo dobré utkání. A že nerozhodný výsledek byl spravedlivý," je si jistý Weber.