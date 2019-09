Svědík nejprve vynadal sudímu. Pak hledal trenér Slovácka chyby také ve vlastních řadách

„Sudí tvrdil, že Zajíc míč tečoval. Televizní záznam ovšem jasně dokazuje, že to tak nebylo," soptí Svědík, který prý cítí bezmoc. „Mám odpovědnost za tým. Na stadionu navíc bylo plno lidí. Nevím, co si o tom všem mám myslet. Ve druhé půli byl skoro každý faul otočený v náš neprospěch. Bylo toho fakt moc. A tak se nikdo nemůže divit, že ty emoce přijdou," tvrdí.

Chyby poté hledal také ve vlastních řadách. „Měli jsme zvýšit na 2:0. Neproměnili jsme penaltu a jasnou tutovku zahodil Petržela. Navíc jsme nezužitkovali ani brejk tři na dva. Nebýt toho, nemuseli jsme řešit vyrovnávací branku Boleslavi, ať už padla jakkoli," pronáší Svědík nakonec smířlivě.

Poslední akce Středočechů ho pořádně rozladila. „Přestože byl gól možná neregulérní, my jsme neměli nechat pronikajícímu Ladrovi tolik prostoru. A dorážející Klíma neměl zůstat v žádném případě volný. Takže nakonec si můžeme především my sami za to, že jsme dobře rozehrané střetnutí nedotáhli ke třem bodům. Buď to chtělo dát gól na 2:0, anebo jsme aspoň měli jednobrankový náskok udržet," má Svědík jasno.

Autor prvního gólu Slovácka, stoper Stanislav Hofmann, hodně litoval, že z pokutového kopu nepřidal druhou branku. „Chtěl jsem poslat balon víc nahoru. Nevyšlo to. Gólman Šeda mi střelu chytil. Stálo nás to dva body. Jsem strašně naštvaný. Hlavně sám na sebe. Inkasovali jsme v závěru prakticky z posledního nákopu, což je hrozné," ulevuje si.

Za normálních okolností by se k penaltě nepostavil. „Jenže našeho elitního exekutora Daníčka nepustila na hřiště bolavá záda. Havlík zase v té chvíli řešil nějaké zranění. Takže přišla řada na mně, a bohužel to nedopadlo," lituje zklamaný Hofmann.

