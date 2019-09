Pracovitý fotbal nám teď přináší body, kvituje karvinský sportovní ředitel Vlk

Spokojeně opouštěli fotbalisté Karviné teplický stadion po ligové remíze s domácím týmem 0:0. Splnili svůj úkol bodovat a udržet se nad sestupovou pozicí, která tak dál patří jejich nedělnímu soupeři. „Kluci to oddřeli a odmakali," shrnul karvinské vystoupení na severu Čech sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk v rozhovoru pro Sport.cz.

Brali jste utkání v Teplicích jako záchranářský souboj vzhledem k postavení obou celků v tabulce?

Ano. Věděli jsme, že to asi nebude oku lahodící fotbal, což se potvrdilo. Takové zápasy jsou hrozně těžké. Byl to jen boj, z něhož jsme získali vytoužený bod. Kluci to oddřeli a odmakali. Jsme rádi, že se nám povedlo urvat čtyři body ze dvou po sobě jdoucích zápasů venku.

Pří větší útočné odvaze jste možná mohli po výhře ve Zlíně pomýšlet na podobný triumf i v Teplicích.

To se lehce říká lidem z hlediště, ale na hřišti to tak snadné není. V první půli jsme měli více šancí, třeba Marek Janečka. Ale i Teplice na konci zahrozily, takže remíza je asi spravedlivá.

Karviná se musí vyrovnávat se zásadními odchody brankáře Berkovce, záložníka Budínského i útočníka Wágnera. Jak se vám to daří?

Přišli zase jiní hráči. Nějaký čas trvalo, než to dal Franta (trenér Straka) do kupy. Kluci už na trávníku o sobě vědí a doufám, že se souhra bude dál zlepšovat.

Před sezonou se o Karviné často hovořilo jako o outsiderovi soutěže. Snažíte se tyto prognózy vyvrátit?

Hrajeme pracovitý fotbal podle toho, na co máme. Čtyři body z posledních dvou kol chceme podpořit po reprezentační přestávce v zápase s Bohemians Praha 1905. Čekáme od soupeře bojovnost a nasazení, ale současně hodláme vycházet ze stejných atributů. Bude to asi fotbalová válka.

Dají se předpokládat další změny v kádru?

Ještě není konec přestupového období a nic nevylučuji. Před pár dny jsme dotáhli příchod bulharského hráče Stivana Petkova, který hrál v Plovdivu a naposledy v Portugalsku.

Jaké je momentálně rozpoložení v karvinském kádru i s výhledem do dalších kol?

Měli jsme nesmírně těžký los. Snažíme se sbírat bodík po bodíku. Už před utkáním ve Zlíně jsme slyšeli úvahy, že v případě prohry bychom zůstali po šesti kolech dole jen na dvou bodech, teď jich máme šest. Znám dobře, že když musíte vyhrát, hraje se těžko a hráči si moc nedovolí z obav před chybami. Když v této fázi soutěže mají celky dvanáct nebo čtrnáct bodů, jsou na tom lépe a mohou hrát relativně v klidnější pozici. Naším záměrem je, abychom se dál prezentovali pracovitým fotbalem.