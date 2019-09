Na své narozeniny obdaroval soupeře. Jsem ko..t, můj gól, přiznal liberecký gólman Nguyen

„Sluníčko v tom nehrálo žádnou roli. Čekal jsem, že by to jako levák mohl kopnout na přední tyč a do poslední chvíle jsem myslel, že to chytím. Proto jsem tam šel oběma rukama. Ale blbě jsem to odhadl. Můj gól," uznal Nguyen. „Jsem ko...t," blesklo mu hlavou okamžitě.

A mohlo být hůř. Ve 23. minutě ho stejný hráč málem zaskočil podruhé. Tentokrát však minisouboj zvládl a Marešův trestňák vyškrábl. „Čekal jsem centr a šel trochu dopředu. I kvůli sluníčku jsem špatně periferně viděl a naštěstí to alespoň dokázal vyrazit na roh. Kdybych dostal druhý takový gól, mohl bych to rovnou zabalit," přiznal nejlepší gólman uplynulé sezony.

Alexandru Baluta z Liberce během utkání s Teplicemi.

Radek Petrášek, ČTK

„Když dostaneme takový gól, tak se se samozřejmě hraje špatně. Ale penaltou jsme se dokázali vrátit do hry. Byly tam ještě nějaké šance, ale jejich gólman je skvěle chytil. Druhý poločas už pro diváka moc na koukání nebyl," poznamenal.

„Dostali jsme dost smolný gól. Víme, že Petr Mareš má výbornou levačku, není to jeho první gól z této pozice. Znám ho osobně, takže jsem si myslel, že to bude zkoušet. A trefil to pěkně," uznal liberecký Tomáš Malinský, autor dvou gólů v předchozím domácím duelu se Spartou.

Jakub Řezníček z Teplic během duelu 9. ligového kola proti Liberci.

Radek Petrášek, ČTK

I proti Teplicím se dostal do několika slibných palebných pozic, ale gólman Tomáš Grigar ho pokaždé vychytal. „Při první situaci jsem dvakrát střílel, ale brankář či soupeři dobře zasáhli," popsal šance z 9. minuty utkání. Podruhé mohl skórovat gólem do šatny po skvělé přihrávce Alexandra Baluty, kdy byl sám před Grigarem na malém vápně. „Tohle asi musí skončit gólem... Je to škoda. Měli jsme pak nějakou území převahu, u nich hrál nahoře dobře Řezníček a my jsme se s tím docela prali... Ve druhém poločase jsme však ani nějakou extra velkou šanci neměli, takže z mého pohledu je to zasloužená remíza," uzavřel Malinský.