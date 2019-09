Když nebudu dávat góly, bude trpět celý tým, sypal si popel na hlavu Malinský

Proti Opavě jste měli docela slušnou porci šancí, není z tohoto pohledu bod málo?

Já měl asi dvě největší příležitosti za celý zápas, bohužel ani jedna neskončila v bráně. Při té druhé šanci míč olízl tyčku, tahle příležitost mě strašně mrzí. Když nebudu dávat góly, bude trpět celý tým. To se dneska ukázalo. Kdybych to vyřešil líp, odjíždíme se třemi body.

V prvním poločase byl brankář Opavy Vojtěch Šrom u vás už hodně blízko, že jste jej nedokázal přehodit?

Asi ano, možná jsem měl volit kličku. Škoda, že to pak Alexovi pěkně neskočilo na halfvolej, aby to uklidil on do prázdné brány.

Opavská defenziva s vaší rychlostí měla problémy, byl to záměr takhle hrát?

Jejich obránci nejsou moc rychlí, říkali jsme si, že to na ně bude platit. Bohužel jsme to úplně nevyužili.

Chybělo vám několik hráčů, včetně nejlepšího střelce Potočného, ale i tak jste vepředu působili velmi živě a měli dostatek šancí, souhlasíte?

Trénujeme spolu, známe se. Je jedno, jestli hraje Jirka nebo Pavel. Rozumíme si všichni, ale mrzí mě, že tu spolupráci nevyužíváme. Tam je kámen úrazu.

Vypadáte hodně zklamaně. Máte bod z hřiště soupeře. Je to málo?

Bod je hodně málo, protože Opava nic neměla. Lítalo jim to tam jen ze standardek. Vždyť to je strašný... Já se k tomu snad ani nebudu vyjadřovat, je to smutné.

Jsou centry Pavla Zavadila hodně nebezpečné?

Je zkušený, tak je kope. Já znám spoustu dobrých fotbalistů, kteří je umí kopat. A Opava má Zavadila. Jsou to všechno dost hraniční situace a jedna bohužel skončila v bráně, proto to bylo 1:1.