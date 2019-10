Končím s fotbalem, klauni! Limberský se rozčiloval kvůli penaltě

Osobně mi ta penalta proti Plz přišla docela přísná, protože Hruška nejdřív jasně zasáhl balon, až pak přišla srážka s Klímou.

Ale konzultoval jsem to s ex-lig sudím T. Kovaříkem, který upozornil na to, že Hruška šel kopačkami nahoru a proti noze útočníka. Proto podle něj pen OK https://t.co/F0AeQFwjhp