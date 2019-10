Opavské trápení nekončí. Rozhodnutí o novém trenérovi padne zřejmě v týdnu

Nepomáhá zatím ani trenérská rošáda. Vyhozeného Ivana Kopeckého ve dvou posledních utkáních nahradila dvojice Alois Grussmann a Josef Dvorník a ač na hře je patrný ofenzivnější styl, k výsledkům to nevede. „Soupeř měl štěstí, Mareš byl v tu chvíli tam, kde má být," poukázal Dvorník na vlastnost, která opavským ofenzivním hráčům v dosavadním průběhu soutěže velmi schází.

„Hrajeme více dopředu a přišlo mi, že jsme byli celý zápas lepší. Ale prostě nejsme schopní dát branku," krčil rameny ofenzivní záložník Opavy Pavel Šulc, jenž ve Slezsku hostuje z Viktorie Plzeň. „Byly tam standardky, já jsem měl hlavičku, byly tam i další šance, ale štěstí nám holt nepřeje," zoufal si 18letý mladíček.

Série bez výhry a pád na poslední příčku tabulky podle Šulce kabinu nijak výrazně nezasáhly. „Neřekl bych, že to na nás nějak působí. Do každého zápasu jdeme s tím, že jej chceme vyhrát. Bude to tak i po reprezentační přestávce, kdy pojedeme do Uherského Hradiště (sobota 19. října od 16.30 hodin). Doufám, že i já to prolomím a své šance začnu proměňovat," vykládal Šulc.

Na Slovácku by už Opavu mohl místo Grussmanna s Dvorníkem vést jiný trenér. Hovoří se například o bývalém trenérovi a sportovním řediteli týmu z Uherského Hradiště Stanislavu Levém.

„V klubu to v týdnu rozebereme, nějaké rozhodnutí bude. Variant je spousta, jedna z možností je, že budu pokračovat. Musíme pro SFC najít nejlepší cestu," řekl Dvorník, kterého přivedl do Opavy před šesti lety tehdejší trenér Jan Baránek. Dvorník mu po ukončení kariéry dělal asistenta, stejně jako následně Romanu Skuhravému a Ivanu Kopeckému.