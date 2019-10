Penalta proti Plzni: Jasná, svědomí mám čisté, tvrdí sudí. Co vzkázal Limberskému?

Penalta nařízená v úplném závěru každého utkání budí emoce. V případě pokutového kopu proti Viktorii, který znamenal její porážku 1:2 na půdě středočeského rivala, vše přiživil na sociálních sítích zraněný plzeňský fotbalista David Limberský, když uvedl: "Jestli tohle je penalta, končím s fotbalem, klauni..." Takový vzkaz umístil v emocích po závěrečném hvizdu.

O situaci, kdy v 90. minutě šel sám domácí Klíma na gólmana Hrušku a došlo ke střetu, který měl penaltové vyústění, se pochopitelně začalo diskutovat. Vše se rozhodl pro Sport.cz vysvětlit i hlavní sudí zmíněného duelu Ondřej Lerch. "Mám čisté svědomí. Pro mě i pro delegáta to byl jasný pokutový kop. Jak na hřišti v reálu, tak mi vše potvrdil i VAR. Proto jsem se ani nešel podívat na monitor. Nebylo to třeba," stojí si za svým verdiktem.

"Jediné, co jsem konzultoval s asistentem, zda k situaci došlo uvnitř pokutového území, nebo venku. Následně jsem nařídil penaltu pro domácí tým," doplňuje.

A co říká na reakci Davida Limberského na internetu? "Mrzí mě, co napsal na sociální sítě. Můžu jen vzkázat, že by byla velká škoda, kdyby pan Limberský ukončil kariéru," uvedl pro Sport.cz v pondělí odpoledne Lerch.