Byly to hrozný nervy, oddechl si brankář Dynama. V lize chytal po čtyřech letech

Svoji šanci chytil pevně do rukou. Zdeněk Křížek se vůbec poprvé v této ligové sezoně postavil do českobudějovické brány a hned se stal jedním z opěvovaných hrdinů nedělního odpoledne.

„Byly to ale hrozný nervy. Bohemka nás ve druhé půli tlačila, měla spousta šancí. Hrála ve pak vabank a my s tím měli problémy," oddechl si po výhře 3:2. Mezi tyčemi zářil. Zaskvěl se už po deseti minutách, kdy nohou vyrazil tutovku Závišky.

„Přesouval jsem se a dal mi to do míst, kde jsem zrovna stál. Roztáhl jsem se, co to šlo a trefilo mě to. Štěstí," vykládal skromně 36letý gólman, jenž se mezi elitou představil poprvé od 30. května 2015.

„Byl jsem zdravě nervózní, přece jen nejsem salámista. Po sestupu byl můj sen zachytat si za Dynamo ještě první ligu," přiznal. Od léta kryl záda mladšímu parťáku Staňkovi a starty sbíral pouze v Mol Cupu. Jenže David Horejš se v důležité bitvě s Klokany rozhodl pro změnu. Vsadil na zkušenost a tah mu vyšel.

„Byl jedním ze strůjců vítězství. Za stavu 0:0 chytil jasný gól, v důležitých chvílích nás podržel," usmíval se trenér Dynama.