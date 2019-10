Ztratili jsme oba, shodli se po utrápené remíze Rezek s Wágnerem

„Samozřejmě to je ztráta, ale nám chybí především odvaha, vzít odpovědnost na sebe a vystřelit. Zbytečně rozehráváme do stran," konstatoval příbramský kapitán Jan Rezek a dodal: „Ta kritika se týká i mne. Měl jsem možnost vystřelit, míč by skončil buď v bráně nebo na parkovišti, ale měl jsem to zkusit. Místo toho jsem přihrával do strany. Říkáme si před každým zápasem, že musíme víc střílet, ale zase jsme to nedodrželi."

Příbramský odchovanec a nyní útočník Zlína Tomáš Wágner našel jediné pozitivum. „Máme alespoň bod a zastavili jsme sérii tří porážek. Jinak bylo vidět, že hrála dvě mužstva ze spodku tabulky. My jsme v Příbrami chtěli vyhrát, ale nedokázali jsme si vytvořit šanci, dát kvalitní finální přihrávku, po níž bychom mohli skórovat. Chyběl někdy i kousek štěstí, třeba když přede mnou lízl míč hlavou obránce, jinak bych zakončoval z malého vápna," konstatoval Wágner. Série zápasů bez vítězství tak pokračuje pro „Ševce" už druhý měsíc.

Trenéři: Špatná finální fáze

Ani trenéři nebyli spokojení. „Do zápasu jsme vstoupili nervózně. Na půlku domácích jsme se sice dostávali dobrou kombinací, ale finální fáze byla špatná. Zbytečně jsme ztráceli míče. Ani ze stran jsme nedokázali dostat míč na Wágnera na hrotu. Ve druhé půli jsme se sice zlepšili, ale chyby ve finální fázi přetrvávaly. Tohle je problém, který nás sráží a důvod, proč nedáváme branky. Ztrácíme tak i zápasy, které jsou herně z naší strany docela dobré. Dnes nás může těšit jen plusový bod ze hřiště soupeře," konstatoval kouč Zlína Jan Kameník.

Příbram už čeká na výhru také druhý měsíc. O to je pro ni horší, že počtvrté doma ztratila body, po porážkách s Plzní a Karvinou s Olomoucí a v sobotu se Zlínem jen remízovala. „Jsme hodně zklamaní, zápas jsme chtěli za každou cenu zvládnout. To asi leželo na hráčích. Chyběl nám především pohyb a schopnost poradit si se zdí, kterou postavil Zlín. Proto jsme si nevytvořili šanci a nevystřelili na branku. Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale finální fáze byla stále špatná, i když jsme se k zakončení dostali. Zejména Alvirova šance mrzí. Ztratili jsme dva body, nedokázali jsme vstřelit gól. Jediné pozitivum je, že jsme doma podruhé uhráli vzadu nulu, ale to je málo, když nedáme jediný gól," litoval domácí kouč Roman Nádvorník.