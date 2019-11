Byla to bundesliga, nahoru dolů, vynikající fotbal, chválil mladoboleslavský trenér Weber

„Byl to náš nejlepší výkon na vlastním trávníku, ale na to se nehraje. Máme bod a měli jsme mít tři. Bohužel, chybí nám charakter. Na hřišti se nenajde nikdo, kdo by to, když vedeme, poskládal a zklidnil, abychom to dohráli. A stačilo jen málo. Kdyby se někteří hráči zatáhli do svého prostoru, nic by se nestalo. Už jsem ale ve fotbale zažil mnohem horší situace," lamentoval olomoucký lodivod Radoslav Látal.

„Tři góly během dvou minut, to je podle mě věc naprosto výjimečná. Byla to bundesliga, nahoru, dolů. K tomuto utkání to ale patřilo. Bylo vynikající a muselo lidi bavit. Škoda jen, že jich v ochozech nebylo víc," přidal svůj pohled hostující kouč Jozef Weber.

Zároveň přiznal, že remíza je pro jeho tým s ohledem na vývoj zápasu dobrá. „V první půli jsme nestíhali. Sigma byla skvělá dopředu. Stav 1:0 po poločase byl pro nás příznivý. Pak jsme se zvedli a paradoxně vyrovnali, až poté, co domácí zvýšili na 2:0. Závěr byl hektický. Oba celky chtěly vyhrát a domácí k tomu měli blíže," přiznal mladoboleslavský kormidelník.

Tři body měl na hlavě domácí obránce Milan Kerbr. V samém závěru však po rohovém kopu trefil jen břevno. „Šel jsem do souboje, hlavičkoval to zátylkem a pak už jen viděl, jak se balon odrazil od břevna. Škoda, že se k nám štěstíčko nepřiklonilo. Hnali nás diváci, a my posledních pět minut hráli fantasticky. Takový je však fotbal. Možná jsme si mysleli, že už to dohrajeme a byli jsme za to potrestaní," litoval třicetiletý zadák.

Jakub Plšek z Olomouce dobře věděl, že s bodem z duelu s Mladou Boleslaví v táboře Sigmy spokojenost nebude.

Luděk Peřina, ČTK

Dva góly, které Sigma dostala v rychlém sledu, však strávit jen tak nemohl. „Jak jsme slavili v kruhu, řekli jsme si, že se na pět, deset minut zatáhneme, budeme mít kvalitní defenzívu a zcela nepochopitelně měl soupeř všechno odražené. Valilo se to na nás, Fulnek to krásně trefil a pak po bleskové akci přišel další gól. Bylo to neskutečné, ještě jsem něco takového nezažil a asi už ani nezažiju. Ani jsme se nerozkoukali a bylo vyrovnáno. V hlavách jsme měli co dělat, abychom se zvedli. Nebyla to prdel," dodal Kerbr.

Uprostřed Jakub Fulnek z Mladé Boleslavi.

Vytočený byl i trenér Hanáků. A nejen na své hráče. Byť to neřekl přímo, rozlítil ho moment z 82. minuty, kdy byl faulován Jakub Yunis v pokutovém území, ale sudí místo penalty, písknul faul útočníkovi Sigmy. „Není to poprvé, co se něco takového stalo a nikoho to nezajímá. My trenéři kritizovat nesmíme, dostáváme karty, tresty a oni se nám smějí do očí. Neřešte proto nás, ale to, co fotbalu škodí, co ho bolí. Víc k tomu neřeknu," prohlásil Látal.