Příbram - Opava 0:0 V bitvě o záchranu se body dělily

Domácí mohli udeřit už po třech minutách. Polidar si našel oblouček v pokutovém území soupeře, pohotově vypálil, ale Fendrich míč dokázal vyrazit. Nepovedená dorážka však skončila vedle branky. O deset minut později střílel z dálky po zemi Dramé, ale těsně vedle. Opavští se v první čtvrt hodině dostali k jedinému rohu, ale bez úspěchu. Velkou šanci měl po trestném kopu Zavadila a závaru před domácí brankou Dedič, ale z pěti metrů přestřelil. Sus to později zkusil lobem ze třiceti metrů a Krejčí se musel pořádně natáhnout dozadu, aby míč vytěsnil nad břevno.

Domácí byli v této fázi zápasu poněkud zakřiknutí. Když už Zeman vymyslel perfektní finální přihrávku, Škoda se nechal vytlačit z ideálního úhlu Fendrichem a Polidar pak nastřelil jen obránce. Opavští vycítili, že Příbram není ve své kůži, nervozita jim svazuje nohy, takže byli směrem dopředu stále odvážnější. Vytvořit si šanci pro ně však byl neřešitelný rébus.

Zleva Martin Zeman z Příbrami a Matěj Helebrand z Opavy.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Až po trestném kopu Zemana hlavičkoval Kodr do ramene spoluhráče Šimka a gólman hostí byl rád, že míč vyškrábl na roh. Ten rozehrál Rezek, Kodr nabídl míč Škodovi, který ho ale minul. Nový později dalekonosnou střelou minul horní tyč opavské branky. Stejně dopadl i Rezek, který si v samém závěru první půle vyměnil míč se Zemanem, ale pálil těsně nad břevno.

Zleva René Dedič z Opavy, Michal Škoda z Příbrami a brankář Opavy Vilém Fendrich.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Nepomohl ani Slepička

Opavští si zřejmě víc, než domácí v kabině uvědomili fakt, že se jedná o přímý boj o záchranu a na hřišti to bylo znát. Po trestném kopu Zavadila prodloužil míč hlavou Dedič, ale osamocený Žídek promáchl. Hvězdné příbramské záloze chvílemi vadil míč. Alvir s Rezkem a Zemanem, ale ani ostatní nebyli schopni si dát tři přesné přihrávky v řadě. Opavští sice tři zvládli, ale čtvrtou už ne, takže se na trávník opět vkradla fotbalová nuda.

Po centru Polidara měl na hlavě gól Škoda. Mířil ke vzdálenější tyči, ale tu minul. V následujících minutách pak oba týmy pokračovaly v nepřesnostech a ztrátách míče. Když už se domácím povedla rychlá akce, Polidar místo přihrávky volnému Škodovi zvolil bezmyšlenkovitý centr do šestnáctky, kterou měla obrana hostí pod kontrolou, však to také od příbramského kanonýra hned schytal.

Zleva Michal Škoda z Příbrami a Matěj Hrabina a Dominik Simerský z Opavy.

Miroslav Chaloupka, ČTK

To už si i domácí uvědomili, že nutně potřebují vyhrát a přitlačili. Nového dalekonosnou ránu z trestného kopu vytěsnil na rohový kop, po němž Kodra vychytal Fendrich. Hosté téměř rezignovali na ofenzívu. Na dostřel se dostal po dlouhé době Dedič, ale mířil jen do náruče Kočího. Na poslední desetiminutovku přišel domácí Slepička, který v neděli oslaví 38. narozeniny, ale ani on se k ničemu nedostal. Zápas tak skončil bez branek.