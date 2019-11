Klidně to mohlo skončit 8:0, zářil hrdina Liberce po demolici Zlína. Potočný má u něj dluh

Už v šesté minutě obešel u brankové čáry Folprechta a poté naservíroval lahůdkový balon Breitemu. Následně nachystal dva přetažené centry, z nichž těžili Musa a Potočný. „Je to asi štěstí. Zkrátka náhoda, že jsem v těch situacích figuroval zrovna já. Co na to říct...Paráda," prohlásil 28letý fotbalista.

Zvlášť po třetí nahrávce, kterou nádherným volejem zužitkoval Potočný, srdce libereckého fanouška zaplesalo. „Taky se mi kluci v kabině pak smáli. Jak už to letělo, tak jsem totiž říkal, tak to je gól. A taky byl," vykládal Potočný po osmém zásahu v tomto ligovém ročníku. Však taky za něj ihned běžel poděkovat Malinskému.

Roman Potočný z Liberce se raduje z gólu proti Zlínu.

Vít Černý, ČTK

„I když je to takový kůň, který běhá jen rovně, tak mi vždycky přihraje přesně. My si spolu rozumíme i mimo hřiště a je to na trávníku asi vidět," chválil Potočný svého dvorního nahrávače probíhající sezony.

„U většiny jeho gólů jsem opravdu figuroval jako asistent, takže mi to dluží. Já mu pak říkal, ať mi to taky kouká přihrát do nějaké gólové šance," usmíval se Malinský, jenž se o zápis do střelecké listiny v sobotu pokoušel marně. „Kolikrát jsem mohl jít jeden na jednoho, risknout to, ale zvedl jsem hlavu a viděl líp postaveného spoluhráče. Dneska byl v šancích prostě někdo jiný," řekl hbitý záložník.

Hra na tři obránce Zlínu nepomohla

Gól sice nedal, důvodů k radosti měl ale fůru. V chladném počasí rozpoutal liberecký tým na stadionu tajfun, který hosty ze Zlína zničil. „Nevzpomínám si, že by Bagy (Filip Nguyen) měl balon v rukavicích. Bylo tam jedno břevno, jinak Zlín nic neměl," liboval si Malinský. Hosté vyrukovali pod Ještědem s tříčlennou obranou a ta se často dostávala do úzkých. „Nebudu hodnotit hru soupeře, ale tříobráncový systém mu uškodil. Jeli si to sem ale rozdat, klobouk dolů," tvrdil chrudimský rodák.

Petar Musa z Liberce se raduje z gólu v síti Zlína.

Vít Černý, ČTK

Slovan na trávníku jasně vládl, přesto o pauze nepropadal v kabině euforii. „Říkali jsme si, že druhý poločas taky může být pěknej průser. Takže jsme na to mysleli a vstoupili do něj stejně jako do prvního. Dominovali jsme. Nepamatuju, že bychom doma vyhráli 5:0, přitom jsme měli ještě další velké šance a klidně to mohlo skončit třeba 8:0. Pro lidi, co přišli, to byla paráda," dodal spokojeně Malinský.