Rána pro Pilaře! Olomoučtí fotbalisté se postavili ve sporu na stranu trenéra

Nečekanou dohru měla tiskovka po duelu 18. kola nejvyšší soutěže, v němž olomoucká Sigma zdolala Liberec 1:0. Mezi novináře vzápětí po jejím skončení dorazili všichni olomoučtí hráči a kapitán týmu Vít Beneš pronesl prohlášení týkající se Václava Pilaře. Ten si po posledním utkání se Slavií, kvůli tomu, že se nevešel do základní sestavy, pustil v některých médiích „pusu na špacír". kritizoval hlavního kouče Radoslava Látala, byl za to přeřazen do „béčka" a nyní se řeší jeho rozvázání smlouvy s Olomoucí.

„Mrzí nás, co se tady v týdnu událo a jak to všechno dopadlo. Mrzí nás hlavně, jak se veřejnost vyjadřuje na adresu klubu a na adresu trenéra. My hráči máme určitá pravidla, která musíme respektovat a plnit a bohužel, Venca Pilař je nedodržel a porušil.

Rozhodnutí kouče, které se ho týká, plně respektujeme a podporujeme. Právě on je tím, kdo určuje nominaci na zápas a pak základní sestavu na základě aktuální formy a zdravotního stavu," uvedl bez dalších podrobností Beneš.

Ke kauze Pilař se ještě předtím vyjádřil i olomoucký asistent Jiří Neček, který Sigmu vedl jako hlavní trenér, když Látal pykal za čtyři žluté karty.

„Noviny moc nečtu. Zaregistroval jsem však, že někdo napsal, že Radek Látal lže, že naše kabina je v rozkladu. Bylo to hodně odvážné. Nevím, kde to vzal. Kabina funguje bez problémů, normálně," prohlásil Neček s tím, že to, co se upeče v kabině, má tam i zůstat.

„Zarazilo mě, že Venca něco vynáší a dělá z toho velké bum. Myslím, že to bylo zbytečné. Já osobně dělám záznamy o to, kdo jak na tom je a jemu konkrétně jsem jeho situaci vysvětloval. Proto nechápu, proč napadl Radka. Kdyby mě, snad... Když ale netrénuje, je to o něčem jiném," pokračoval Látalův asistent.

Pilař? Jeho vývoj mohl jít dál

Zároveň poukázal na to, že Pilař právě za Látala odehrál na podzim podstatně větší porci minut, než za dva roky pod jeho předchůdcem Václavem Jílkem. „Radek je impulsivní kouč a donutil ho, hodně toho kvalitně odtrénovat. Venca by se proto měl v médiích svým fanouškům za to, co vypustil, omluvit. Je to škoda, především pro něho. Jeho vývoj mohl jít dál, chtěl do zahraničí, jenže to by musel zabrat víc," uzavřel Neček.

Olomoucký záložník Václav Pilař se snaží zabránit přihrávce plzeňského útočníka Tomáše Chorého.

FCVP

Vše se vyhrotilo, když Látal po duelu se Slavií konstatoval, že Pilař zůstal na lavičce, protože v týdnu kvůli zdravotním problémům netrénoval a nebyl tak na zápas stoprocentně připravený. Pilař to odmítl s tím, že je zdravý a kouč nemluvil pravdu.

S vyřazením z kádru prý počítal, pod trenérem Látalem hrát nechce. Zdůraznil, že v Sigmě byl v minulé sezoně spokojený, jenže jednání nového kouče ho donutilo promluvit o své aktuální situaci, která ho velice trápí.