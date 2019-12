Dočkal: EURO je pro mě tak daleko... Vůči Spartě cítím dluh, ale mám velkou chuť

Z jeho návratu se stal nekonečný příběh. Poté, co po složitém jednání rozvázal smlouvu v Číně, stačil Bořek Dočkal odehrát za fotbalovou Spartu jen tři zápasy. Začátkem března si zranil Achillovu šlachu, v květnu absolvoval první operaci a v červenci musel na další. Po čase má zase dobré zprávy. „Teď jsem prošel lehkým testováním. Zatím se všechno probíhá ke spokojenosti nás všech,“ okomentoval svůj zdravotní stav při křtu kalendáře agentury Sport Invest, která kapitána Letenských i národního týmu zastupuje.

V odhadech, kdy se vrátím, jsem opatrný. Ale je to na dobré cestě, říká Bořek Dočkal

Zrovna v sobotu bylo rozlosováno EURO 2020. Čeští fotbalisté narazí ve skupině na Anglii, Chorvatsko a vítěze play off Ligy národů. Trenér Šilhavý by měl rád 31letého záložníka k dispozici. Bořek Dočkal se však ve složité situaci zatím nechce ke startu na šampionátu upínat.

„EURO je pro mě tak daleko... Já se teď koukám z týdne na týden, z tréninku na trénink, co jsem schopný dělat, jak jsem schopný trénink zase zvednout. Když se podařilo postoupit, hodně lidí mi připomínalo, že mám hezkou motivaci. Je velká, ale mám před sebou mnohem bližší jiné věci, které mě motivují. Moje priorita je, abych byl zdravý pro klub. Cítím vůči němu určitý dluh," líčí Dočkal.

Promluvil ještě o řadě dalších aspektů návratu.

Jak mrzuté bylo, že se zranil tak brzy po návratu do Sparty? „Asi není rozdíl, jestli se to stalo po třech zápasech, nebo by zranění přišlo po půl roce. Ale v tu chvíli bylo víc deprimující. Cítil jsem, že tým je na nějaké cestě, je možné ho posouvat dál a jaro dohrát dobře, nastartovat se pro další sezonu. Bohužel přišlo zranění, ale nemůžu si nic vyčítat."

Jestli už ho svrbí nohy?„Spíš pro mou hlavu má zlepšení zdravotního stavu dobrý vliv. Když jste návratu blíž, chuť do každého tréninku je veliká. Na věci, které bych v době, kdy jsem byl zdravý, dělal vyloženě nerad a frfňal bych, se teď těším. Mám velkou chuť."

Bořek Dočkal znovu nazul kopačky a Martin Fuksa se odhalil. V kalendáři s českými sportovními hvězdami

Sport.cz

Kdy začne trénovat se Spartou? „Nechci vypouštět nějaké termíny, ale cíl je, abych v průběhu zimní přípravy už byl schopný něco absolvovat s týmem. Víc teď nejsem schopný říct."

Jak mu pomáhá rodina?„Strávil jsem tři, čtyři měsíce o berlích a pořádně nefungoval. Nemohl jsem se normálně postarat o děti, něco si s nimi zahrát. Manželka měla na čtvrt roku doma tři děti..."

Bořek Dočkal v zápase proti Baníku Ostrava

Vlastimil Vacek, Právo

Co už má v tréninku povolené, a nezapomněl kličky? „Na kličky to ještě není, ale já je naštěstí nedělám, ani když jsem zdravý (smích). Ve cvičeních, které teď děláme, se cítím dobře. Na noze se cítím stabilně. Je toho hodně, co ještě musím zvládnout a doufám, že všechno půjde rychle. Achillovka drží, jak má, zkontrolovali jsme ji i rezonancí."

Jak moc ho povzbudil trenér Šilhavý ujištěním, že by ho rád viděl na EURO? „Taková slova samozřejmě potěší, povzbudí. Je však hodně daleko dávat si v mém případě za cíl něco, co bude až za půl roku. Stejně rozhodne, v jaké formě budu, jestli budu schopný absolvovat takovou zátěž. Pravda se ukáže až během jara, jestli toho jsem schopný, nebo ne."