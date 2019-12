Vrba na lavičce Plzně končí! Už má nové angažmá, Viktorii povede slovenský kouč

Viktorii se nedaří. I když Plzeň drží ve Fortuna lize druhé místo, s jejími výkony nepanuje spokojenost. Po nepřesvědčivých zápasech, které vyvrcholily porážkou na Slovácku (1:2), došla vedení západočeského klubu trpělivost.

Na lavičce tak skončí Pavel Vrba. Na jeho místo by měl nastoupit slovenský kouč Adrian Gula, jehož jméno bylo v minulosti již několikrát skloňováno i s možným angažmá v pražské Spartě.

Pro čtyřiačtyřicetiletého kouče hovoří podle dostupných informací především fakt, že je ochoten do kádru zapracovávat mladé fotbalisty. Právě neochota vsázet na mladé fotbalisty a přílišný důraz kladený na starší borce, byl Vrbovi často vytýkán.

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba během utkání 2. předkola Ligy mistrůproti Olympiakosu Pireus.

Vlastimil Vacek, Právo

Gula v současné době vede slovenskou jednadvacítku, jeho příchod do Štruncových sadů by však měl být jen otázkou času. Plzeň čeká ještě poslední zápas před zimní přestávkou, v neděli hostí Teplice. Tím by se však Vrbovo působení na lavičce západočeského klubu mělo uzavřít. "Došlo k dohodě obou stran, že trenér Vrba v klubu skončí," tvrdí zdroj Sport.cz.

Vrba však bez práce zůstane maximálně pár dnů, od ledna ho čeká nová výzva. Že končí na lavičce Viktorie se ve fotbalovém prostředí rozkřiklo už před několika týdny, na stůl mu zákonitě přilétla spousta zajímavých nabídek. Na jednu z nich kývl. Podle informací Sport.cz zamíří do zahraničí.

Padá tedy varianta, o které se v poledních dnech spekulovalo. A sice, že by převzal slovenskou reprezentaci, mimo jsou také spekulace o jeho zimním příchodu do ostravského Baníku. „Trenér Vrba dostal několik finančně zajímavých nabídek, dal však přednost sportovní stránce. Klub, do kterého míří, má velké ambice," uvedl zdroj Sport.cz.