Buchta mě dostal do pohody, usmívá se Fantiš. Dvěma trefami zařídil Zlíňanům důležitou výhru nad Opavou

Čím to, že jste se tak střelecky chytl?

Před utkáním v Teplicích jsem spal poprvé na pokoji se stoperem Petrem Buchtou. Asi mě dostal do pohody (úsměv). Jsem samozřejmě hrozně rád, že mi to začalo padat. Po nepříliš povedeném začátku sezony přišel teď aspoň dobrý konec. Škoda, že to byl pro letošek už poslední zápas.

Vaše branky do opavské sítě vypadaly docela snadné...

Dá se to tak říct. Před prvním gólem jsem využil milimetrově přesného centru Matejova. Ve hře hlavou si docela věřím, podařilo se mi míč uklidit do brány. A při druhé trefě jsem měl štěstí, že ke mně po závaru v soupeřově šestnáctce míč přilétl a zrovna mě nikdo nehlídal. Zblízka jsem to už neměl příliš složité.

Jak hodnotíte utkání?

V prvním poločase se hrál oboustranně opatrný fotbal. Po přestávce jsme se ovšem výrazně zlepšili a začali jsme předvádět super hru, která podle mého názoru musela bavit diváky. Mohli jsme přidat i další góly.

Hráči Zlína oslavují první gól Antonína Fantiše proti Opavě.

Dalibor Glück, ČTK

Jak vnímáte výchozí pozici vašeho mužstva před jarními odvetami?

Je moc dobře, že jsme v posledním podzimním kole utekli bodově celkům z chvostu tabulky. Nejen Opavě, ale i Karviné či Příbrami. Zimní přestávka tak bude trochu klidnější. A na jaře se pokusíme dostat do skupiny o sedmé až desáté místo. Věřím, že by to nemuselo být nereálné.

Blíží se vánoční svátky, byla i z tohoto pohledu pro vás výhra důležitá?

Samozřejmě. Přípravy na Vánoce proběhnou díky tomu v mnohem lepší náladě. A taky si vybavuji, co nám kdysi ve Zlíně říkával trenér Páník. S trochou nadsázky tvrdil, že sezona dopadla tak, jaký byl výsledek posledního zápasu. Podle tohoto jeho výroku můžeme být tedy nakonec spokojeni.