Zatracovali ho, kritizovali, teď jej plácají po ramenou. Teplický Shejbal prožil báječný konec roku

Schytával to ze všech stran. Od fanoušků, od trenéra zrovna tak. „Kamaráde, takhle ne,“ vpálil mu třeba do očí kouč fotbalových Teplic Stanislav Hejkal po ligovém utkání před dvěma týdny v Mladé Boleslavi, kde Severočeši ještě dvacet minut před koncem vedli, ale po hrubých chybách obrany nakonec odešli poraženi 1:3. „Kamaráde, takhle jo,“ slyšel od trenéra pětadvacetiletý teplický fotbalista Jan Shejbal naopak po posledním podzimním dějství v Plzni, kde gólem a výkonem pomohl Severočechům k remíze 1:1.

„Trenér mě sice kritizoval, ale jeho důvěru jsem cítil dál," netajil po loučení s ligovým podzimem na plzeňském trávníku Jan Shejbal, jak moc pro něho bylo důležité, že mu trenér nepřestal věřit a ponechal ho v základní sestavě.

„Měl pravdu. Přišly slabší zápasy a já byl ve dvou z nich u pěti inkasovaných branek," nesnažil se hledat omluvy pro výkony a chyby, jež mu Hejkal vyčítal.

I mnohým fanouškům Teplic, kteří mu dávali na sociálních sítích za uši, dával za pravdu.

„Četl jsem reakce a mnohdy musel uznat, že šlo o oprávněnou kritiku. Bylo z ní poznat, kdo z fanoušků na fotbal chodí a kdo mu rozumí. Manželka z ní byla občas špatná a chtěla reagovat, já však hlavu nevěšel. Vím, co umím a v čem dovedu být silný, umím přiznat, co mi schází a v čem se musím zlepšit. Chybí mi lepší rozehrávka, sám bych chtěl být konstruktivnějším hráčem a přidat ke svým výkonům i víc fotbalovosti," dívá se pětadvacetiletý stoper ze Stínadel sám na sebe kriticky.

Tedy stoper...

„To já z něho udělal stopera, protože do Teplic ho z Hradce Králové původně přivedli jako záložníka nebo obránce. A protože jsme měli s obsazením místa stopera problém, přeškolil jsem ho do nové role," prozrazuje trenér Hejkal, že on našel pro Shejbala nové místo v sestavě.

Aleš Čermák z Plzně (vlevo) a teplický Tomáš Kučera (vpravo) v souboji o míč

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Jeho předností je rychlost, dobrá hra hlavou a také síla. Jenže jako stoper dělá někdy chyby, které vyvrcholily právě v Mladé Boleslavi. Proto slyšel: Kamaráde, takhle ne!"

Poslední dva zápasy Shejbalovi docela vyšly, takže si trenéra usmířil a naklonil na svou stranu. „Zareagoval na kritiku, čehož si moc vážím," kvitoval proměnu hráče a samo sebou i gól vstřelený v Plzni kouč Teplic.

„Jsem rád, že se ve mně všichni trošičku spletli," liboval si stoper ze Stínadel po duelu v Plzni, v němž se technickou dalekonosnou střelou přesně k tyči Hruškovy brány postaral o vyrovnávání, a tudíž i o bod, který si jeho mužstvo odvezlo.

Zleva Michal Hubínek z Boleslavi a Jan Shejbal z Teplic.

Radek Petrášek, ČTK

„Už minule doma po zápase se Zlínem mě plácali všichni po ramenou. Teď zase. Zvlášť když jsem dal gól. Já ale prostě kopu tam, kam jsem právě otočený," trochu bezelstně přiznal Shejbal, který si v uplynulých dnech vybíral svůj příděl štěstí.

Nejdřív s ním prodloužili v Teplicích smlouvu, koncem týdne se mu narodila dcera Izabela, v Plzni pak patřil k nejlepším hráčům Severočechů. „Ten nahoře to nějak zařídil, když rozděloval štěstí a pamatoval na mě. A také já jsem se po narození mimča už dokázal víc koncentrovat na fotbal, protože předtím jsem byl hlavou někde jinde," netajil Shejbal.