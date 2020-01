Příbram získala Pazderu a testuje tureckého mistra Yilmaze

Fotbalisty Příbrami posílil obránce Lukáš Pazdera, který přišel z Baníku Ostrava. Poslednímu celku ligové tabulky by v boji o záchranu mohl pomoci také pětinásobný turecký mistr Aydin Yilmaz a jeho krajan Erdi Sehit, kteří k Litavce přišli na zkoušku.

Pazdera má za sebou dlouholeté působení ve Zlíně, odkud v roce 2017 přestoupil do Ostravy. V podzimní části tohoto ročníku však za Baník nastoupil pouze k jedinému utkání, a proto zamířil do Příbrami, které se upsal do června 2021. Celkem má dvaatřicetiletý obránce v nejvyšší soutěži na kontě 122 zápasů a tři branky.

Příbram také dnes informovala o tom, že přivedla na zkoušku dva hráče z Turecka. Yilmaz naposledy působil v druholigovém Sakaryasporu, před tím jednatřicetiletý záložník strávil s krátkými přestávkami devět let v Galatasarayi Istanbul, se kterým pětkrát vyhrál ligu. Na testy přišel i další bývalý hráč Sakaryasporu třiadvacetiletý záložník Erdi Sehit.