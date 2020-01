Ty jsi zachránil Bohemku! Jindřišek o zlatém gólu Opavě, sympatiích ke Guľovi a lasu z Velkých Hamrů

Nikdy se nechlubil, kolik toho v lize odehrál. Jednoho milníku si ale kapitán fotbalových Bohemians 1905 Josef Jindřišek považuje. V počtu startů v nejvyšší soutěži v dresu Klokanů trumfnul na podzim legendárního Antonína Panenku (viz tabulka). V rozhovoru pro Právo a Sport.cz vypráví nejen o tomto počinu, ale také o své povaze, která mu je v nynější době spíš na obtíž.

Jak vám je ve společnosti klubových legend?

Zatím fotbal aktivně hraju, statistiky jdou mimo mě. Až skončím, pak třeba řeknu: Hm, není vůbec špatný, že jsem odehrál tolik zápasů za Bohemku v první lize. On mě ale určitě překoná Barťas (záložník David Bartek), který je o sedm let mladší. Už teď mi dýchá na záda.

Trumfnout Antonína Panenku ale už něco znamená.

Když jsem se dostal do nejlepší desítky, prohlásil jsem, že bych chtěl Tondu trumfnout. Povedlo se. Takový milník opravdu něco znamená. Tonda je symbol Bohemky. Borec, který provedl nevídanou věc v Bělehradě ve finále mistrovství Evropy.

Tak, jako se vzpomíná na Panenku a jeho penaltu, bude se u Botiče vzpomínat na Jindřiška díky vyrovnávací brance proti Opavě, která znamenala záchranu v lize?

Mohla by být momentem, pro který si mě budou lidi pamatovat. Že si i za dvacet let někdo řekne: Jó, tenkrát, když dal Jindřišek ten gól... Souvisí s ním i hezká příhoda. Nastupovali jsme k poslednímu zápasu doma na podzim, držel jsem za ruku malého klučinu. Když jsme došli na trávník, otočil se na mě a povídá: Ty jsi zachránil Bohemku v poslední minutě v první lize.

Jak jste reagoval?

Ne já, ale všichni na hřišti jsme ji zachránili, odpověděl jsem. Zřejmě slyšel o gólu doma od táty, jeho slova mě moc potěšila. Video z té akce mám v telefonu. Běhá mi mráz po zádech, když vidím Tondu Panenku a vedení Bohemky, jak si na tribuně oddechli.

Zdá se vám o té brance?

Často. Občas se na ni rád podívám. I na trefu v Karviné z minulé sezony. Doteď nevím, kde se ve mně vzalo, že jsem několika zasekávačkama posadil na zadek tři protihráče včetně gólmana. A pak si přistrčil míč a poslal ho pod víko. S odstupem času si říkám, že i tenhle gól rozhodl o záchraně Bohemky. Kdyby nepadl, remíza s Opavou by nám nestačila. Osud mi byl nakloněný, tak to mělo být.

Vrátil vám fotbalový bůh tvrdou dřinu, profesionalitu a poctivý přístup k životu?

Věřím, že ano. Někdo se třeba může ofrňovat, že po trénincích a po zápasech si myju kopačky. Prostě věřím, že mi to pak na hřišti vrátí. Bahno na kopačkách u mě nikdo nenajde.(směje se) Nebo když se z Ďolíčku stěhujeme na předzápasový trénink do Uhříněvsi. Aby si kluci nemuseli brát tašku domů, kustod jim je odveze dodávkou. Já si svoji beru. Proč bych si měl dělat z někoho poskoka? Nejsem žádná primadona, čapnu kabelu do teplých.

Nevyčítáte si ale svoji slušnost a normálnost? Málokdo možná ví, že na kontě máte téměř 350 zápasů v lize, přitom někdo jich má deset a dává o tom vědět celé republice...

Taková je prostě doba. Vždycky jsem v sobě měl pokoru, netroubil jsem do světa, že jsem dal gól. Když rozhodnu zápas, potěší mě to. Především mám ale dobrý pocit za celý tým. Současní mladí kluci jsou většinou úplně jiní. My jsme si v jejich věku nedovolili v kabině ceknout. Pamatuju, jak jsem v Jablonci vozil barel s ionťákem na klíně ze stadionu na trénink do Vrkoslavic. Byl jsem celej zmáčenej, ale bral jsem servis pro starší jako samozřejmost.

Mladí jsou aktivní na sociálních sítích, manažeři je tlačí do zahraničí. Nezávidíte jim trochu?

Nezávidím. Mladí mají i výhodu, že s nimi trenéři víc pracují, víc jim radí. Mně radili většinou starší kluci. Když přišel Míra Baránek do Jablonce, pamatuju si jako dneska, jak mi říkal: Když dostaneš přihrávku, zkontroluj si prostor. Jeho rada mi strašně moc pomohla. Beru to tak, že jsem si svojí kariérou zpříjemnil život svůj i mé rodiny. Nicméně, nezajistil jsem se, tudíž po kariéře začne realita. Jsem vyučený instalatér, začnu dělat řemeslo.

Jenže kdybyste byl průbojnější...

...mohli mě možná manažeři dostat do zahraničí. Ale to jsou kdyby. Zase jsem dokázal něco v Česku. Peníze jsou k životu potřeba. Ale peníze budou a my nebudeme.

Jste v instalatérské profesi činný?

Když mám čas, instalatéřině se věnuju. Mám rád, když jsou věci pünktlich. Žádný lumpárny, brát někoho na hůl. S poctivostí nejdál dojdeš jsem si sice upravil na S poctivostí leda pojdeš, ale já mám rád dobře odvedenou práci. Moje svědomí je čisté, každému se můžu podívat do očí.

V únoru vám bude 39 let, jak snášíte dřinu v zimní přípravě?

Nemám rád řeči o věku. Buď na to máš nebo nemáš. V tom je mi sympatický trenér Plzně Adrián Guľa, se kterým jsem hrával před lety v Jablonci. Padli jsme si do oka lidsky. Líbí se mi, že nerozlišuje, jestli je hráči osmnáct nebo pětatřicet. Rozhodující pro něj je výkonnost.

Vy ji stále máte. Věříte, že čtyřicítku v příštím roce v únoru oslavíte stále jako hráč Bohemians?

Stávající smlouva mi končí po této sezoně, na prodloužení zatím nepřišla řeč. Ještě je čas. Do začátku jarní části bych ale rád vědět, co a jak. Abych si mohl naplánovat, co od léta. Pět set metrů od mého domu je hřiště Velkých Hamrů, hodili mi laso.

Pokud vám tedy u Botiče nenabídnou prodloužení, od léta budete válet za Velké Hamry?

Taková varianta je ve hře. Nemyslím, že by mi v devětatřiceti nabídl smlouvu jiný prvoligový klub. Přestože se cítím dobře, a vím, že na ligu pořád mám. Ve fotbale se na zásluhy nehraje.