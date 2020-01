Kučerovo halekání sparťanskému mladíkovi příjemně neznělo, dělá všechno, aby vyměnil Jihlavu za Letnou

„Těším se na tebe na jaře v Jihlavě,“ zahalekal kouč fotbalistů z Vysočiny Radim Kučera, když po přípravném utkání na Strahově kráčel za svým mužstvem k autokaru a míjel hlouček sparťanských hráčů. Pro dvacetiletého záložníka Jana Fortelného v tu chvíli rozhodně nic povzbudivého. Na podzim v Jihlavě hostoval, ale teď se do Sparty vrátil, aby si v zimní přípravě řekl o místo v jejím kádru. Třeba i ve vzájemném duelu s týmem z Vysočiny, k němuž ve středu také vyrukoval.

„Samozřejmě že pro mě byl trochu jiný zápas," přiznával sparťanský mladík, který se ze všech sil snaží, aby přesvědčil trenéra Jílka a mohl v letenském kádru zůstat.

„V Jihlavě jsem na podzim dostával dost a dost k prostoru, abych hrál, takže jsem nabral i potřebné sebevědomí důležité k tomu, abych si věřil. Teď ovšem záleží na tom, co předvedu, abych přesvědčil trenéry," uvědomuje si, že nebude zase až tak snadné dostat se do užšího výběru, který odletí na soustředění do Španělska.

„Myslím, že zatím předvádím výkony, jimiž bych si místo v kádru Sparty zasloužil. Buď teď, nebo v budoucnu," je na Fortelném patrné, že sebevědomí v Jihlavě skutečně nabral.

Proto ho ani kouč Kučera svým lákáním k návratu z míry nevyvedl. Zvlášť, když Jílkův asistent pro něho měl vzápětí před objektivy kamer slova chvály.

„Zamotává nám hlavu. Už v minulém zápase proti Českým Budějovicím, teď zase. Je to dobrý fotbalista výborný v práci s míčem, navíc je na něm zřejmé, jak rád by zůstal," pravil Michal Horňák, ale konkrétní příslib Fortelnému nedal.

„Možností je několik," pronesl diplomaticky, i když výkony mladíka byl očividně potěšený.

Důvodů ke spokojenosti však měl po přípravě s Jihlavou víc. Pět nastřílených branek, slibný výkon mužstva hlavně v prvním poločase, po změně stran pak hattrick Benjamina Tetteha.

„Příprava je náročná, proto jsem rád, že jsem se střelecky prosadil a dal tři góly," netajil rozesmátý sparťanský útočník Tetteh, jak je spokojen se střeleckou muškou, kterou prokázal.

„A to měl v úterý střevní potíže. Přesto nastoupil a zápas zvládl. Navíc prokázal, že v šancích zachovává větší klid než na podzim. Počínal si aktivně, dokonce i po ztrátě míče se vracel dozadu, což rovněž neměl ve zvyku. Je na něm prostě patrné, že se chce prosadit do základní sestavy," zamlouvala se Tettehova proměna Horňákovi.

K případnému odchodu Martina Haška, o jehož transferu do Izraele proskočily informace v posledních dnech, se ovšem vyjadřovat nechtěl. Natož aby šířící se zvěsti spojoval s Haškovou absencí v utkání proti Jihlavě.

„Začátkem týdne měl zdravotní problémy, takže teď dohání tréninkový výpadek. I tím je řečeno, že je dál v kádru a připravuje se s ostatními," reagoval Jílkův asistent a sparťanským příznivcům poslal jednu povzbudivou zprávu.

„I Dočkal s Drchalem už naplno trénují, další zranění hráči také vypadají mnohem lépe a brzy by se mohli zapojit do přípravy.