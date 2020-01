Sváteční střelec Mareček se zapsal skvěle na úkor svého osudového trenéra

Góly nemá v popisu práce. Když už se ale trefí, většinou to stojí za to. Jako když se teď na Kypru po hodině hry opřel zpoza vápna do míče a tvrdá tečovaná rána skončila v síti. Záložník Lukáš Mareček tak fotbalistům Teplic zajistil výhru 2:1 nad Vratislaví jen dva dny poté, co na Stínadla přestoupil. Slask přitom vede Vítězslav Lavička, jeden z osudových trenérů dlouholetého sparťana.