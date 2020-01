Plzeň přišla v přípravě o útočníka, bude z něj zřejmě brzy Zorro!

„Tomáš byl převezen do nemocnice, následné vyšetření ukázalo, že má zlomený nos," řekl plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

Co přesně se přihodilo? Trenér Guľa poslal Chorého do hry v 69. minutě za Krmenčíka, po chvíli plzeňský útočník svedl vzdušný souboj, po kterém se skácel k zemi. Vzápětí za doprovodu lékaře a maséra odkráčel z trávníku. A na hřiště musel znovu Krmenčík.

Faul! Tomáš Chorý se kácí k zemi...

Petr Hloušek, Právo

Je otázka, jak dlouho bude Chorý mimo hru. Jisté však je, že ho čeká několik týdnů ve speciální ochranné masce alá Zorro. Pokud půjde všechno podle ideálního scénáře, měl by s týmem v pondělí odcestovat na herní soustředění do španělské Estepony, kde Viktorii čekají čtyři přípravné zápasy. Zda Chorý do některého z nich nastoupí, se pravděpodobně rozhodne až na místě.