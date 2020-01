Sestřelil Spartu, gólem přispěl k triumfu v Lize mistrů. Teď dostal v Plzni padáka!

Bylo to delší čas veřejné tajemství, které fotbalová Plzeň v neděli oficiálně potvrdila. Ve Viktorii končí slovenský záložník Roman Procházka, od klubu dostal povolení hledat si nové angažmá.

V rámci redukce kádru nebere nový kouč Adrián Guľa na soustředění do Španělska ani talentovaného záložníka Pavla Šulce, který odchází na hostování do Českých Budějovic. Do tepla nepocestuje ani zraněný Ubong Ekpai, který bude rehabilitovat v domácích podmínkách.

„Kluci přijali náročný způsob hry, nebude jednoduché do týmu sáhnout. Na druhé straně jsem tu od toho, abych dělal rozhodnutí. Jde o náplň mojí práce. Sedneme si a s nadhledem vyhodnotíme, pro koho by bylo lepší, aby pokračoval v rozvoji talentu někde jinde. Uvidíme, koho se to bude týkat," prohlásil Guľa po čtvrtečních přípravách se Žižkovem (0:0) a Sokolovem (6:0). Bylo ale víceméně jisté, kteří tři hráči od něj dostanou černého Petra.

Ekpai je po další operaci kolena, jeho vyškrtnutí z nominace na soustředění v Esteponě je logické. Stejně tak v případě 19letého Šulce, který teprve v lize sbírá zkušenosti, v nabitém kádru Viktorie by se stěží dostal na trávník.

Pro mnohé je však překvapením vyřazení 30letého Procházky. Zkušený záložník se sice v Plzni nevyprofiloval v klíčovou oporu, nicméně klubu odvedl solidní služby. Mimo jiné rozhodl ligový hit se Spartou (jeho střelu tečoval letenský Radakovič, branka byla nakonec označena jako vlastní), gólem přispěl k cenné výhře 2:1 na půdě CSKA Moskva v Lize mistrů, která měla hodnotu 78 milionů korun. Na druhou stranu, o jeho odchodu se šeptalo jak během podzimu, tak od příchodu Guľy.

Plzeň v neděli také odkryla jména čtyř soupeřů ve Španělsku, kam odlétá v pondělí. Ve čtvrtek 30. ledna se na stadionu v Marbelle střetne s japonským Bellmare, o den později v Esteponě s CSKA Sofia. Následně 3. února viktoriáni změří síly se švédským Örebro, generálku na ligový start obstará duel s ruským Krasnodarem (7. února v Marbelle).

Kromě zápasů čeká Západočechy spousta práce během tréninků. „Zaměříme se na standardky, finální fázi, na individuální činnosti. Včetně detailů, o které by se hráči v zápasech mohli opřít," podotkl Guľa.