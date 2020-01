Další rána pro Boleslav! Divočinu na Maltě odnesl nadějný záložník zlomenou nohou

„Tohle jsem nikdy nezažil. Bojím se dalších přípravných zápasů. Jediné, co si před nimi přeju, je, aby se už nikdo další nezranil," řekl Weber, který stále nevydýchal agresivní styl Brna. Bezprostředně po utkání byl notně rozpálený, létala z něj i neslušná slova. To ještě nevěděl, že Pecha, který zkraje utkání po tvrdém ataku odkulhal z trávníku, může pro následující měsíce vyškrtnout ze soupisky.

„Pořád se to ve mně mele, průběh zápasu nemůžu rozchodit. Vynikající počasí, skvělý trávník, mohli jsme odehrát hezký zápas. Místo toho v páté minutě nesmyslný zájezd soupeře zezadu na kotník. Nakonec je z toho zlomená kost v kotníku a přetrhané vazy," posteskl si Weber.

Sedmnáctiletá naděje v úterý nabrala kurz Praha, kde se podrobí operaci. „David vypadal v přípravě výborně, byl jsem přesvědčený, že půjde do základní sestavy," podotkl boleslavský kouč, který se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Během ledna navíc ztratil tři opory – Komličenko přestoupil do Dynama Moskva, Mešanovič odešel na hostování do Kayserisporu a podzimní kometa Bucha se vrátil do Plzně.

Kde vzít náhradu?

Od úterního rána proto s vedením klubu žhaví telefon a shání náhradu. Weber věří, že do startu jarní části bude mít k dispozici minimálně tři nové tváře. „Intenzivně na tom pracujeme, jména vám ale neřeknu," nechtěl být konkrétní.

Podle informací Sport.cz jsou Středočeši domluvení se Slavií na příchodu záložníka Jaroslava Zeleného, se Spartou jsou v jednání ohledně hostování záložníka Jana Fortelného. Jenže tato varianta zatím padá. Letenští do poslední chvíle zvažovali jeho nominaci na soustředění do Španělska, nakonec i kvůli kroku Martina Haška, který se záměrně nedostavil k odletu, odcestoval Fortelný s týmem.

Obránce Jaroslav Zelený by mohl posílit Mladou Boleslav

Vlastimil Vacek, Právo

O tyto dva hráče usilovali boleslavští bez ohledu na události na Maltě. Nově však potřebují náhradu na pravý kraj zálohy. V Jihlavě si údajně vyhlédli 21letého Tomáše Smejkala. „Vím, přišli jsme o velkou kvalitu. Ale řekli jsme si, že budeme pracovat s mladými kluky. Pech nám z toho, bohužel, vypadl. I tak ale chceme být úspěšní," dodal Weber.