Souboj o záchranu zvládneme a já mezi Kladiváři zůstanu, věří Souček, že se hostování promění v přestup

Teď už ví, co ho čeká a jaké starosti se záchranou v Premier League nejspíš jeho Kladiváři budou mít. Pár hodin poté, co Tomáš Souček stvrdil podpisem jarní angažmá ve West Hamu United, prohrálo jeho nové mužstvo s Liverpoolem na Olympijském stadionu 0:2, takže se drží nad čarou ligového ponoru dál jen díky lepšímu skóre, než jaké má Bournemouth a Watford. „Věřím, že souboj o záchranu zvládneme, dojde k trvalému přestupu a já si na pár let zkusím nejlepší ligu světa,“ hlásil exkapitán Slavie do Prahy hned poté, co bylo jeho angažmá stvrzeno.

Samozřejmě s úlevou, že neustálé dohady o jeho fotbalové budoucnosti skončily a spekulacím je konec. Už patří West Hamu. A minimálně do léta mu patřit bude.

„Premier League jsem sledoval už jako malý. Spolu s Ligou mistrů je to nejlepší klubová soutěž, kterou můžete hrát. Můžeme mluvit o TOP 5 evropských ligách, ale ta anglická se vymyká úplně všem. Jsem obrovsky rád, že si ji nyní můžu zkusit," přiznával Tomáš Souček v rozhovoru pro klubové stránky Slavie.

Netajil, že během každého z přestupových období si prožíval své... Teď během ledna stejně jako loni v létě či třeba před rokem.

„Vždy, když byla zrovna přestupová okna, jsem se tomu trochu smál. Cítil jsem sice, že to může přijít, ale zároveň bylo vše ještě hodně daleko. Teď už k tomu ale bylo opravdu blízko a cítil jsem velký tlak. Všechno jsem vnímal. I doma jsme byli nervózní, protože se mohlo jít tam, nebo zase jinam. Žili jsme v nejistotě a jen jsme doufali, ať už je 1. února a máme vše za sebou. Teď už víme víc a jsme rádi, že si zkusíme něco nového a zároveň že už nebudeme žít v té nejistotě."

Do zahraničí mohl slávistický kapitán odejít už loni v létě, kdy mu nabízelo angažmá hned několik klubů. Souček se ale rozhodl zůstat a netají, že dobře udělal.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský o odchodu Tomáše Součka

O2 TV Sport

„Jsem strašně rád, že jsem se v létě rozhodl zůstat. To, co jsme dokázali, je obdivuhodné. Ať už jde o ligu, nebo Ligu mistrů, jsou to krásné časy a budu na ně vzpomínat jen v dobrém. Po půl roce navíc přišla nabídka na daleko lepší angažmá, než které se nabízelo v létě."

V Edenu se o Součka zajímalo Monako, ohlásil se West Ham, jehož trenér David Moyes Součka bedlivě sledoval v zápasech české reprezentace v kvalifikaci o EURO 2020 proti Anglii i v duelech Slavie na scéně Ligy mistrů, ozval se i Brighton, další účastník Premier League.

Nakonec padla volba na Kladiváře, jejichž zápasu s Liverpoolem ve středu z hlediště přihlížel a zkříženými pažemi na prsou dával fanouškům najevo svou sounáležitost k novému klubu.

Český záložník Tomáš Souček a jeho kladiva pro fanoušky West Hamu před utkáním s Liverpoolem.

John Sibley, Reuters

„Já jsem strašně rád, že o mě byl takový zájem, za který bych klubům rád poděkoval. Tím, že bylo nabídek více, bylo i rozhodování složitější. Kdyby byla nabídka jen jedna, nemusíme nic řešit. West Ham je tradiční klub s obrovskou historií, sídlí v Londýně a mají nádherný stadion. Zahrát si v tomhle týmu je pro mě obrovskou výzvou."

Teď bude ovšem důležité, aby Hammers tažení za záchranou zvládli a účast v Premier League zachránili. V tom případě totiž na Součka uplatní opci a z čtyřiadvacetiletého exkapitána Slavie se v tu ránu stane nejdražší hráč v historii českého fotbalu.

Za půlroční Součkovo hostování totiž v Edenu zinkasují 113 milionů korun, za jeho následný přestup by jim pak z Londýna přišlo na účet dalších 408 milionů korun.

Rekordní hranice 504 milionů stanovená odchodem Tomáše Rosického v roce 2001 ze Sparty do Borussie Dortmund by tím byla překonána.

Všechny příznivce Slavie Souček ujišťuje, že na Eden ani fanoušky nezapomene. Natož aby zapomněl na čtrnáct let, která v ní prožil, na poslední sezony, tažení Evropskou ligou až do čtvrtfinále proti Chelsea, zisk double, účinkování v Lize mistrů.

„Ve Slavii, kterou mám rád odmala, jsem byl strašně šťastný. Říkal jsem si, co může být ještě lepšího. Hrál jsem, umožnilo mi to prorazit do nároďáku a nemohl jsem být po fotbalové a osobní stránce šťastnější. Opouští se mi strašně těžce. Budu jí fandit i v cizině, od prvního dne, co budu v zahraničí, na ni budu koukat. Věřím, že i slávisti na mě nezapomenou, a já se hrozně rád vrátím," ujišťoval Souček červenobílý národ.

Zároveň ovšem přiznával: „Když se řekne Premier League, je to nádhera. Společně s Ligou mistrů dvě nejkrásnější soutěže, které si můžete v klubovém fotbale zahrát. Jsem rád, že jsem si se Slavií zahrál Ligu mistrů a nyní můžu okusit i Premier League. Moc se na to těším. Je to sice obrovská výzva, ale přijal jsem ji a jdu do toho."