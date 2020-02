Kdo v kádru mistrů přeřve osmdesát tisíc lidí, je miláčkem trenérů a přibere dvě kila po jednom jídle?

Patří ke klíčovým mužům fotbalové Slavie Praha. Oba se prosadili i do reprezentačního týmu a sní o účastí na mistrovství Evropy. Oba do kádru úřadujících českých fotbalových šampionů nasměrovaly manželky. Obránci Jan Bořil a Vladimír Coufal jsou nerozlučnou dvojicí Trpišovského družiny. Kdo vzešel jako král z vážně nevážného minisouboje?

„On kope určitě víc. Potkávali jsme se už v juniorkách a pěkně to mezi námi jiskřilo," vzpomíná obránce Vladimír Coufal na dávné souboje s Janem Bořilem. „Je to fakt. Asi to brousím víc," připouští devětadvacetiletý rodák z Nymburka.

Navrch má i v hlasitosti projevu. „Slyším ho na druhé straně hřiště i přes osmdesát tisíc lidí. A samé nepublikovatelné výrazy," hlásí Coufal. „Jak to vidím zezadu, snažím se hodně na kluky mluvit," hájí se Bořil, který je v očích o dva roky mladšího spoluhráče miláčkem trenérů. „No, nevím. Občas jsem pro Houšťu bráška, občas by mě zabil," komentuje Bořil vztah s asistentem Zdeňkem Houšteckým.

Ohlasy po přípravném zápase Slavie s Aarhusem

O2 TV Sport

Zato v otázkách kondiční připravenosti by údajně měl navrch Coufal. „On je děsně nařachanej. Svaly na něm jenom hrajou," klaní se parťákovi Bořil. „Já mám navíc handicap, protože se jednou najím a přiberu dvě kila," posteskne si Bořil.

„Zase máš ale fantastickou střelu na zadní tyč," chválí spoluhráče Coufal. „Jo, do padesáté řady," směje se Bořil ve vskutku specifickém dvojdotazníku. Podívejte se!