Nahradit Krmenčíka? Jsem připraven, hlásí plzeňský útočník

Bude novým Krmenčíkem? Útočník Jean-David Beauguel si troufá, že ve fotbalové Plzni nahradí střelce, který v uplynulém týdnu přestoupil do belgických Brugg. Ostatně, v pondělí podal důkaz, že to myslí vážně. V přípravném duelu proti švédskému Örebro (výhra 3:0) na soustředění ve španělské Esteponě se blýskl dvěma góly. Přitom na trávníku strávil jen posledních dvacet minut.

„Než jsem šel na hřiště, tak mi trenér říkal, že dám gól. Také jsme spolu mluvili o tom, že bych se měl víc tlačit do šestnáctky. Snažím se to plnit," vyprávěl po utkání francouzský útočník, který je prý připraven nahradit střelce Krmenčíka. Byť si uvědomuje, že jde o nesnadný úkol.

„Jsem ready. Moje práce je dávat góly, udělám maximum, abych ji plnil. Já i Choras (Tomáš Chorý) jsme dvě dobré alternativy. Krmenčík je teď už minulost, přeju mu v novém klubu hodně štěstí, je to výborný útočník," podotkl Beauguel. Nový kouč Adrián Guľa si ho vzal párkrát stranou, na videu mu ukazoval, v jakých prostorech se má na hřišti pohybovat. Aby byl mužstvu co nejužitečnější.

„Snažím se pokyny trenéra plnit, proti Örebrö mi to vyšlo. Mohl z toho být i hattrick," pověděl 27letý útočník. „Pan Guľa po nás chce, abychom si plnili základní věci. Nemám s tím problém. Fyzicky jsme na tom dobře, soupeře napadáme, podle mě je všechno v pohodě. Ničeho se nebojím," dodal Beauguel, který je přesvědčen, že současná Viktoria má solidní potenciál. „Trenér po nás vyžaduje větší intenzitu, abysme hráli rychleji. Když dá každý do zápasu sto procent, bude to dobrý," uzavřel Beauguel.