Jak začínal Souček? Jezdil 100 kilometrů na trénink, odmakal ho a zase zpátky

Z Havlíčkova Brodu až do Premier League. Tak by se také dal nazvat velký příběh Tomáše Součka, který odešel ze Slavie do West Hamu s visačkou historicky nejdražšího fotbalisty z české ligy. Debut v Anglii už má úspěšně za sebou, jeho stopa v Edenu ovšem jen tak nevychladne. Na jeho začátky v sešívaném dresu na klubovém webu vzpomínají první trenéři z mládeže Milan Titěra a Petr Karoch.