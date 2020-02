Železník se naladil gólem v generálce. Teď aby to padalo i v lize, říká opavská posila

Do Opavy přišel útočník Lukáš Železník ze Zlína s jasným úkolem střílet góly. Premiérově se mu to povedlo v posledním zápasovém testu před ligou proti druholigovému Třinci, který Opava vyhrála 3:2.

„Gól jsem dal, můžu být spokojený. Mrzí mě ale ta spálená šance po centru Žiďase (Jana Žídka), to musím dávat. Důležité ale bude, aby to padalo v lize," říká 29letý útočník. „Jsem rád, že jsem konečně nastoupil na více než poločas, protože když jsem do Opavy přišel, tak jsem odtrénoval asi tři tréninky na umělce a začalo mě limitovat drobnější zranění kolena," dodal.

Opavané vstoupí do jarní části Fortuna ligy v neděli 16. února doma proti Plzni (14.30 hodin). Pak se vypraví na Slavii. „Musíme jezdit po zadku a zvládnout to hlavně týmově, protože když nebudeme fungovat jako tým, tak nic neuděláme," upozorňuje zkušený fotbalista, jenž kromě Zlína působil i ve Slavii a Mladé Boleslavi. „Parta tady je skvělá. I na hřišti si to už začíná sedat a věřím, že uhrajeme body, které potřebujeme k záchraně," poukazuje Železník na to, že Opavě patří po podzimu až 14. pozice v tabulce.

„Potřebujeme dávat góly. Pracujeme na tom na tréninku a musíme to pilovat pořád dokola. Většinou to tak bývá, že týmy, co jsou vespodu tabulky góly moc nedávají. Ale když třeba dáme jeden za zápas a vyhrajeme nějakým ušmudlaným gólem 1:0, tak to bude stačit," připomíná autor patnácti ligových tref, který ale v této sezoně na premiérový gól teprve čeká.

Do Opavy jej táhla nejen chuť oživit lehce uvadající kariéru. Velkou roli hrál i dřívější příchod zlínského spoluhráče Josefa Hnaníčka. „Je to taková zvláštní historka. Řešil jsem odchod ze Zlína s panem Grussmannem (sportovní ředitel SFC Opava) už před Vánoci a tehdy jsem Pepovi navrhnul, jestli by také nechtěl jít do Opavy. No, a nakonec tu byl dříve než já," směje se Železník.

„Poprvé jsme se potkali, když jsem šel ve dvaceti na hostování do Slavičína. Jsem moc rád, že je tady se mnou. Hodně mi ze začátku pomohl. Bydlíme spolu v hotelu a jsme taková nerozlučná dvojka. Stejně jako ve Zlíně," vypráví Železník, jemuž ale odchod ze Zlína málem nevyšel.

„Chtěl jsme změnit prostředí a bylo to vlastně jenom na mě. Ale když už jsem byl skoro v Opavě, tak se Zlínu zranil Ikaunieks a najednou mi řekli, že mě nepustí. Byl jsem trošku zklamaný, ale nezbývalo mi nic jiného než makat dál a čekat, co bude. Nakonec jsem se ale s vedením domluvil, že mě uvolní. Chtěli z Opavy Dominika Simerského, takže se naskytla možnost nějaké výměny. Jsem rád, že to klaplo," vysvětluje Železník, který na Opavsku v minulosti už působil. V tehdy druholigovém Hlučíně odehrál v roce 2011 ale jen tři zápasy.