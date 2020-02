GLOSA: K perestrojce patřila i glasnosť. A tu Trpišovský při přestavbě nepostrádá

Pamatujete? Ti starší si určitě vybaví slova prvního a posledního sovětského prezidenta a duchovního otce perestrojky Michala Gorbačova adresovaná československým komunistickým papalášům. „Eto vaše dělo,“ odvětil jim, když se poptávali, co si jako pod tou přestavbou představovat a co si s ní mají počít. I fotbalová Slavia se po odchodu své svaté trojice zahrnující i kapitána a lídra týmu Tomáše Součka pustila do přestavby. S touhou, aby v Edenu bylo ještě lépe, než dosud a sezon plných hojnosti, titulů, double a startů na evropské pohárové scéně přibývalo.