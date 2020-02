Kotal spřádá plány. Co ze všeho nejdříve potřebuje Sparta?

Když přišla nabídka, řekl jste okamžitě ano?

Nechal jsem si to projít hlavou, ale jsem dlouholetý sparťan, hrál jsem tu, trénoval. Jdu do toho tedy s tím, že bych chtěl Spartě pomoci dostat ji tam, kam podle mého názoru patří.

Co pro to bude potřeba udělat z pohledu nejbližších zápasů?

Vzhledem k tomu, že další zápas hrajeme už v neděli v Olomouci, tak je potřeba se na něj důkladně připravit. Udělat rozbor posledního utkání, které se nepovedlo. A pokusit se odstranit nedostatky, které se objevily.

Spartu trápí spousta herních problémů. Které považujete za nejhorší?

Kluci prohráli čtyři zápasy za sebou včetně přípravy, takže potřebují zase poznat chuť vítězství.

Sledoval jste zápas proti Liberci. Co chcete oproti tomuto utkání okamžitě změnit?

Myslím si, že tolik gólů, co jsme už na podzim a pak taky v sobotu dostali, že to je strašně moc. Je tedy v první řadě potřeba zapracovat na zlepšení obranné fáze.

S kádrem už asi mnoho nenaděláte, jak jste s ním spokojený?

Tvorbu kádru a dění v mužstvu jsem sledoval jen zpovzdáli. Trénovali jsme na Strahově většinou ve stejném čase. Nějaké poznatky pochopitelně mám, ale ty chci říct v první řadě hráčům. Společně s realizačním týmem musím přesvědčit hráče o tom, že to, co po nich budeme požadovat, by mělo být k jejich prospěchu a samozřejmě ku prospěchu Sparty.

Trénoval jste už v lize Hradec Králové, Jablonec a Brno. Berete áčko Sparty jako vrchol trenérské kariéry?

Samozřejmě ano. Bylo by jednodušší převzít mužstvo před začátkem sezony, udělat si s ním přípravu. Teď není čas na nic, sezo na je rozehraná, potřebujeme okamžitě nastartovat zlepšení.