Soupeřil s Pogbou či Salahem, sejmul Inter. Nadaný Golden Boy se loučí

Během loňského léta po transplantaci chrupavky v levém koleni měl jasno. Ještě jedna operace a skončí.

Na černý scénář opravdu došlo. Václav Kadlec uzavírá profesionální fotbalovou kariéru.

„Člověk si říkal, že když už rozhodnutí nějakou dobu ve mně zrálo, tak že se s tím vyrovnám líp. Ale není to tak. Pořád, dokud nepřijde definitivní konec, tak s tím srovnaní být nemůžete. Bude to asi trvat, ze dne na den se s tím vyrovnat nedá," líčí upřímně v rozhovoru pro klubovou televizi Sparty.

Je odchovancem Bohemians 1905, v šestnácti letech přestoupil na Letnou. V lize debutoval v říjnu 2008, při výhře 3:0 nad Příbramí střídal v 86. minutě Zemana. V květnu 2009 pak vstřelil první ligový gól, kterým v 83. minutě rozhodl o vítězství 1:0 nad Baníkem.

Rozhodnutí dozrálo ve Španělsku

„Během posledního půlroku už člověk cítil, že tělo nepracuje ideálně. Hlavní pocit, že koleno je jiné než dřív, jsem měl od listopadu, od prosince. Definitivní rozhodnutí ve mně po debatě s lékaři uzrálo asi před dvěma týdny během soustředění ve Španělsku," popisuje Kadlec těžké období.

V roce 2010 se v osmnácti letech a čtyřech měsících díky gólu při kvalifikační výhře 2:0 v Lichtenštejnsku stal nejmladším střelcem v historii národního mužstva. Třeba o dva roky později pomohl Spartě celkem třemi góly vyřadit Feyenoord Rotterdam v play off Evropské ligy. V roce 2016 pak v ní dvěma góly sestřelil slavný Inter Milán.

V srpnu 2013 odešel téměř za sto milionů korun do Frankfurtu a v bundeslize si připsal 30 zápasů a šest branek. Zahrál si také za Midtjylland. Z Dánska se vrátil do Sparty v září 2016, jeho kariéru však ovlivnila řada zdravotních problémů. Například po utkání v Mladé Boleslavi měl díru v hlavě.

Hlavu vzhůru, táto…

„Hlavní teď je, abych mohl fungovat v civilním životě, jít si zaběhat, zahrát tenis, kopnout si fotbálek. To vyřeší další operace. Myslel jsem, že už by nebyla potřeba, ale lékaři mi řekli, že i na rekreační sport musím absolvovat další zákrok, takže v pátek mě čeká…," smiřuje se s osudem.

Za Spartu v nejvyšší soutěži odehrál 162 zápasů, dal 50 branek a získal s ní dva tituly. V národním týmu nastoupil k šestnácti zápasům a dal čtyři branky.

Alespoň v soukromí se mu daří. Partnerka Renata mu dala dcerku Viktorii.

„Samozřejmě mi osobní život pomáhá, ale jsou to dva odlišné světy. Doma to funguje a není to tam znát. Ale od dětství dělám fotbal, na nejvyšší úrovni posledních dvanáct let. Každý den jsem mu věnoval spoustu času. Takže nejde říct, že doma je všechno super, a že končí fotbal, tak se nic neděje. Tak to není. Partnerka je mi ale obrovskou oporou a moc jí za to děkuju," loučí se smutný Kadlec.