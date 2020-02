Chci hrát dál fotbal, a tak jsem musel odejít, říká olomoucký Breite po odchodu z Liberce

Váš přestup do Olomouce přišel jako blesk z čistého nebe?

Bylo to hodně rychlé. Ještě včera večer jsem byl v Liberci. Poslední čtyři, pět dnů, to pro mě nebylo ideální. Jsem proto rád, že se to vyřešilo, že jsem tady, že mohu hrát fotbal.

Zájem o vás měly i České Budějovice. Co rozhodlo pro Sigmu?

Popravdě ani nevím. Jednal jsem s nimi dlouho a musím říct, že byli v tomto směru skvělí, za což jim musím poděkovat. Proč z toho ve finální fázi sešlo... Olomouc přišla nějak sama.

Sigma vás prý chtěla už dříve, je to pravda?

Jo, jo. Byl jsem však dlouho ve Varnsdorfu, pak šel do Teplic a teď jsem zase dlouho působil v Liberci. Když jste pod smlouvou, je vždycky těžké odejít.

Říká se, že dostat hráče z Čech na Moravu je problém. Vy jste z toho strach neměl?

Ne. Já jsem se vždycky potuloval na severu. Kvitoval jsem, že konečně v tomto směru nastala změna. Zprávy, které jsem o Sigmě dostal, byly jen pozitivní. Prý je tady krásně. Nebojím se. Když jsem to dnes viděl v kabině, tak musím říct, že kluci jsou v pohodě. Věřím, že si sedneme a budeme šlapat jako tým.

Co se stalo, že z Liberce se poroučel kapitán?

Té otázky jsem se bál. Nejsem ale typ, co by chtěl válčit přes noviny. Jestli chci hrát fotbal, tak jsem musel odejít. Víc bych to nechtěl rozebírat. Nebudu házet špínu z jedné strany na druhou. Co bylo, je teď už jedno. Odejít jsem zkrátka musel, což mě mrzí, ale to je život a nechodí to tak jen ve fotbale.

Radim Breite přestoupil z Liberce do Olomouce

Radek Petrášek, ČTK

Jaké bylo vaše angažmá v Liberci?

Skvělé. Nezapomenu na to. Kdyby se mě někdo ptal, Liberec bych jen vřele doporučoval. Je to skvělý klub.

Před stratem jara jste ještě v Liberci hovořil o tom, že chcete bojovat o pohárovou Evropu, o český pohár... S jakými ambicemi jste přišel do Olomouce?

Tady je to to stejné. Takže, co jsem říkal k Liberci, bych mohl jen přetlumočit. Ale vážně. Jsem tady první den. Musím se trochu rozkoukat. Na nějaká vyhlášení je čas. Říkat teď, že to bude tak, nebo jinak, to v této chvíli asi ne.

Stihnete zahrát si v neděli proti Spartě?

To se uvidí. Nechci říkat, že jo, nebo ne. Chce to nějaký čas.

Kdybyste proti Spartě nastoupil, to by však pro vás zřejmě byl super začátek?

Rozhodně. Bylo by to pěkné. Skoro jsem proti nim hrál už minulý týden, je to tedy zajímavé.