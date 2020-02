Guľa ocenil gesto Beauguela. Že přenechal penaltu Buchovi, aby mohl dát hattrick? To byl silný moment!

Měl zápas z vaší strany vůbec nějakou chybu?

Mám radost, že kluci navázali na Opavu. Výhra je zásadní, ale pro mě je důležité, jakým způsobem se prezentujeme, jak hráči fungují. Těší mě, jak to vzali za své. Ovšem pár věcí na zlepšení určitě bylo.

Neříkáte si, že gólů mohlo být víc?

Měli jsme skvělý začátek, brzy jsme vedli o dva góly. Přišly pak další šance, přidali jsme ještě dvě branky. Ale mohli jsme si to ještě více užít. V utkání se odehrály také silné momenty.

Myslíte situaci, kdy útočník Beauguel poskytl mladému Buchovi možnost dovršit z penalty hattrick?

Přesně tak. Oceňuji především týmovost. Beauguel je určený na penaltu, přesto přenechá míč Buchovi, aby mohl dát hattrick... To jsou opravdu silné věci. Škoda, že se pak Beauguel nedočkal sám gólové odměny, kvůli ofsajdu jeho branka neplatila. Podal celkově výborný výkon, skvěle pracoval. Zápas v Opavě táhl gólově on, teď s Příbramí Bucha.

Pavel Bucha z Plzně slaví čtvrtou branku Plzně a zároveň svůj hattrick

Miroslav Chaloupka, ČTK

Pochválil jste po zápase Buchu?

Ocenili ho fanoušci i spoluhráči, možná se přidám. Chci po něm, aby byl nejen produktivní, nýbrž i prospěšný týmu svojí pohyblivostí. Z jeho hattricku mám velkou radost, nicméně pro mě je klíčová týmovost, kterou mužstvo ukázalo.

Za týden váš čeká duel na půdě třetího v Jablonci. Považujete ho za opravdu první ostrý test?

Pro mě je nejdůležitější každý příští zápas. Máme respekt ke každému soupeři, ovšem postavení Jablonce v tabulce a jeho kvalita předurčuje, že by to mohlo být vynikající utkání.

Budete mít v Jablonci k dispozici i záložníka Aleše Čermáka, který se zranil v generálce?

Aleš celý týden trénoval, v pátek bohužel dostal teplotu. Pokud by to bylo extrémně nutné, asi bychom ho využili. Ale nechtěli jsme riskovat, jeho zdraví je přednější. Na další zápas by měl být připravený. Těší mě, že proti Příbrami už hrál David Limberský. Po zranění se dokázal vrátit obdivuhodně rychle.