Kočí si na penaltu věřil

„Věřil jsem si na něj. Risknul jsem stranu a bylo to správně. V takové situaci může jen vyniknout gólman," říkal spokojeně Kočí. On svoji úlohu splnil, spoluhráči nikoliv... „Je to škoda, protože jsme potřebovali nutně vyhrát. Bohužel jsme zase nedali gól. Paradoxní je, že jsem v lize vychytral svoji čtvrtou nulu, ale ani jednou za to nebyly tři body. Dnes jsem alespoň ten jeden zachránil," povzdechl si gólman.

Zklamaní trenéři

Kouč domácích Petr Čuhel měl po utkání smíšené pocity. „Vzali jsme situaci kolektivně. Nebylo lehké vzhledem k počasí tady vůbec najít tréninkové plochy, ale snažili jsme se připravit co nejlépe. Vzhledem k tomu, že soupeř nedal penaltu, musíme bod vzít. Na druhou stranu mě mrzí, že jsme nedokázali spoustu slibných situací přetavit v ten jeden gól. Kolikrát se mi zdálo, že ani není možné udělat něco jiného než dorazit míč do sítě," pravil.

Zleva Antonín Křapka z Boleslavi, Alexej Tatajev z Boleslavi a Michal Škoda z Příbrami v gólové šanci, kterou však neproměnil.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Rozhodně se mu prý hlavou nehonilo, jestli je jen dočasný kouč, nebo zůstane na této pozici. „Bylo mi řečeno, že buď se do soboty najde nový kouč, nebo tým povedu já," dodal.

Jeho protějšek Jozef Weber měl také hodně smíšené pocity. „Byla to zasloužená remíza v utkání nevalné kvality. Vytvořili jsme si šance, měli i penaltu. Tu jsme nedali, což se stane, nedotažení několika slibných akcí ale mrzí víc," konstatoval.

Na dotaz, zda mu víc chybí střelci Komličenko a Mešanovič, nebo tvůrce hry Matějovský, vzhledem k tomu, že Boleslav nedala na jaře ještě gól, jen pokrčil rameny: „Těžko srovnávat, protože jsme neměli možnost vidět, jak by Marek Matějovský vypadal bez Komličenka. Tak kvalitní hráči určitě chybějí."