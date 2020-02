Karta, gól a přihrávka. Dedič se vrátil do sestavy Opavy se vší parádou

V zimní přípravě se slovenský útočník René Dedič pral se zdravím a tréninkové manko jej sesadilo až do opavské rezervy. V úvodních dvou zápasech jarní části Fortuna ligy se nedostal ani na lavičku, proti Olomouci ale urostlý forvard vyběhl na hřiště od první minuty. Byl hodně vidět a znatelně pomohl k výhře 2:1.

Ve 4. minutě viděl slovenský útočník Opavy žlutou kartu po faulu na Housku, která ho vyřadila ze hry pro příští kolo. V 38. minutě vstřelil první gól Opavy v utkání i na jaře a o čtyři minuty později si prodloužením rohového kopu Zavadila připsal přihrávku při vítězné trefě Jana Žídka. Sigma z převahy ve druhé půlce vydřela jen snížení Julišem.

„Připravovali jsme ho na tuhle situaci. Věděl jsem, že Renda potřebuje zvednout sebevědomí, protože byl od poloviny ledna zraněný a měl tréninkové manko. Pořád jsem s ním mluvil, vysvětloval mu, proč jde do béčka. Snažil se ho přesvědčit, že jeho chvíle přijde a může zápas rozhodnout. A to se i stalo," vykládal opavský trenér Jiří Balcárek.

Hráči Opavy se radují z druhého gólu. Vlevo je Petr Zapalač.

Jaroslav Ožana, ČTK

Dedič se za šanci odvděčil gólem po desetizápasovém půstu. Ještě předtím ale viděl žlutou kartu po ostrém dohrání Housky. „Asi tam byla trochu přemotivovanost z mé strany. Ale bylo to tím, že jsem do prvních dvou zápasů nebyl nominovaný a chtěl jsem svou šanci využít. Chtěl jsem jít do obránců agresivně, na začátku si zjednat respekt. Ta žlutá karta mě ale zklidnila," popisoval Dedič.

Na konci prvního poločasu se do zápasových statistiky zapsal znovu. Nejprve gólem po chybě Jemelky na půlce hřiště a za šest minut nato po nacvičeném rohovém kopu i přihrávkou na vítězný gól Žídka. „Periferně jsem viděl, že gólman proti mně dost vybíhá. A když se mi zdálo, že jsem moc blízko, tak jsem to zkusil podél něho. Jsem rád, že jsem tu střeleckou smůlu, ať už mou, anebo celého týmu, protrhl," připomněl Dedič, že jeho trefa z 38.minuty byla premiérovou opavskou v jarní části Fortuna ligy.

„Věřím, že nás tahle výhra nabudí. Nikdo nepočítal s tím, že budeme proti takovému týmu, jakým je Olomouc, v poločase vést 2:0. Hráli výborně v Teplicích, porazili doma Spartu. To, že jsme je dokázali porazit, nás může jenom nakopnout do dalších zápasů. A je úplně jedno, že byli herně lepší," uvedl slovenský útočník.

Zleva Bojan Dordič z Opavy a Michal Vepřek z Olomouce.

Jaroslav Ožana, ČTK