FOTBAL ONLINE: Emoce při derby, gól Sparty neplatí! Bídná příbramská série trvá

Šlágr 24. kola fotbalové ligy mezi Slavií a Spartou se teprve chystá. Dohráno už mají v Liberci, kde si Slovan s chutí zastřílel proti Opavě a vyhrál 4:0. Na domácí půdě zabrala i Karviná, do tabulky si připsala tři důležité body za vítězství 2:0. Teplice pak remizovaly se Slováckem 0:0. Vedoucí Slavia pak od 17:00 hraje derby se Spartou, zápas vysílá O2 TV Sport. Všechny ligové zápasy můžete sledovat v online reportážích na Sport.cz.

Fanoušci pražské Sparty pochodovali do Edenu na derby se Slavií.

Policisté zasahují proti muži při pochodu fanoušků pražské fotbalové Sparty do Edenu na derby se Slavií.

Fanoušci pražské fotbalové Sparty pochodovali 8. března 2020 odpoledne do Edenu na derby se Slavií.

Fanoušci pražské fotbalové Sparty pochodovali 8. března 2020 odpoledne do Edenu na derby se Slavií.

Opava naposledy vyhrála nad Sigmou Olomouc, ale v Liberci to byl z její strany propadák. Opavu srazily do kolen dva slepené góly během dvou minut a kiksy v obraně. Slovan se po zisku tří bodů tlačí do elitní šestky, navíc má o odehráno o zápas méně. Stejně jako před čtrnácti dny proti Bohemians 1905 se dvakrát trefil Kuchta a jednou Mara. Skóre v závěru uzavřel Malinský..

Poslední Příbram 17 kol nevyhrála (13 porážek a 4 remízy) a ujíždí jí vlak. Nechytila se ani v Karviné, kde prohrála 0:2. Karviná naopak na jaře získala deset bodů za tři výhry a jednu remízu, navíc ještě neinkasovala. Poprvé Středočeši inkasovali chvíli před půlí, když se trefil Qose, v 75. minutě jistil vítězství domácích Taiwo.

Teplice zastavily sérii dvou jarních porážek a doma se Slováckem remizovaly 0:0. Severočeši zápas dohrávali bez vyloučeného Hyčky, který v poslední minutě viděl na základě pomoci videa druhou žlutou kartu.

Šlágr kola hostí pražský Eden. Sparta od března 2016 v derby devětkrát za sebou nezvítězila (osmkrát v lize, jednou v poháru). Slavia nad ní vyhrála poslední tři soutěžní zápasy. Po včerejšku vedou sešívaní tabulku už jen o sedm bodů před Plzní. Na jaře zatím získali jen tři body, jejich rival dokonce jen jeden.