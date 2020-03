Mladík Neuman karvinskou šňůru nepřerušil

Třetí domácí výhra v řadě dopomohla Karviné přeskočit Zlín a opustit barážovou příčku. „Měli jsme před utkáním trochu starosti, protože brankář Bolek si v závěru zápasu na Bohemce pochroumal žebra a dostal nařízené volno. Ale Vláďa Neuman to zvládl na jedničku. V kritické chvíli při šanci Škody v úvodu nás podržel a mohli jsme se na něj spolehnout i v dalších minutách," pochválil výkon 20letého debutanta trenér Karviné Juraj Jarábek.

Neuman proti Michalovi Škodovi, který se za bezbrankového stavu vyhnul ofsajdu a běžel na branku sám, vytáhl velmi důležitý zákrok. „Chtěl jsem to dát na zadní, ale netrefil jsem to. Měl jsem to řešit jinak," litoval Škoda. „Šlo o to si počkat co udělá. Zachovat chladnou hlavu. Strašně důležitý zákrok. Nevím, jak by to vypadalo, kdyby dal gól," popisoval Neuman, jenž při své ligové premiéře vychytal čisté konto.

Že půjde chytat se dozvěděl dva dny před zápasem. A dostal přednost před zkušenějším Martinem Pastornickým, který mu proti Příbrami kryl záda na lavičce. „Pasta byl nějakou dobu zraněný, ale Vláďa si o šanci řekl. Na soustředění a v přípravných zápasech pro mě byl milým překvapením. Odchytal velmi dobré zápasy," vysvětloval volbu Jarábek.

Mladík Neuman, jenž dosud chytal maximálně v třetiligovém béčku, se z šance nesesypal. „Měl jsem takové smíšené pocity, protože šlo o důležité utkání. Potřebovali jsme uspět a udržet Příbram pod námi. Ale moc jsem se těšil," svěřoval se karvinský rodák Neuman.

Nervozitu odhodil prvním zákrokem a pak si už utkání především užíval. „Před tolika lidmi jsem ještě nechytal. Ale Petr Bolek mě v kabině pochválil, tak jsem spokojený. Všichni jsme odvedli perfektní výkon. Obrana pracuje výborně, je to asi nejlepší začátek, co jsme si mohli přát," poukázal na čtyři čistá konta Neuman.

Tři vychytal Bolek, mladšího parťáka ale udržením série před utkáním s Příbramí nestresoval. „Snažil se mě hlavně uklidnit, abych si držel to svoje a zachovám chladnou hlavu. To mi ostatně říkali i ostatní," podotkl mladý gólman, jehož otec v minulosti také oblékal karvinské barvy.

Nastupoval ale v obraně. „I já sem začínal v poli, ale nějak mě nebavilo tolik běhat, tak jsem šel do branky," vykládal s úsměvem na tváři 196 centimetrů vysoký brankář Neuman, kterého po pozápasovém rozboru čeká doma debata další. „Táta se chodí dívat na každý zápas. Určitě to ještě probereme," dodal.