Fandí sešívaným na dálku 1300 kilometrů! Polovinu dovolené věnuje Velšan manželce, druhou Slavii

Jen si představte. Aby mohl sešívané podpořit, je zvyklý na každý zápas jet nejprve pět hodin do Londýna, pak dvě hodiny na letiště a další dvě strávit v letadle. Gareth Hughes fandí fotbalové Slavii, přestože je z Walesu a jeho domov dělí od Edenu vzdušnou čarou 1300 kilometrů! Velšana z městečka Rhyl zhruba hodinu cesty od Liverpoolu pojí s červenobílými pevné pouto již dvacet let.

Miluje Prahu a vůbec celou Českou republiku. „Loni jsem zkompletoval full house. Viděl jsem u vás zápas na každém stadionu první i druhé ligy. Chrudim byla poslední, která mi ve sbírce chyběla," hlásí hrdě.

Žádný povaleč, ale odborník v zodpovědné funkci. O to je příběh Garetha Hughese a jeho lásky ke Slavii pozoruhodnější.

Je zaměstnán jako IT inženýr, který spravuje IT infrastrukturu zdravotnických zařízení po celém Walesu. „Mám třicet dní dovolené za rok a obvykle si ji vybírám v pátek a pondělí kolem zápasů Slavie, případně na pohárová utkání. Zhruba polovinu dovolené věnuji Slavii, druhou pak trávím se svojí ženou. Utahuje si ze mě a říká, že jsem výstřední," vylíčil Velšan v zápasovém magazínu Poločas při 295. pražském derby proti Spartě, na kterém byl osobně přítomen.

Dům se pomalu mění v muzeum

Manželka Genette aby měla svatozář... „Fotbal ji moc nezajímá, ale přesto se mnou byla na několika zápasech. Máme tři psy a dvě kočky, takže ne vždycky můžeme oba odjet do Prahy. Moje výlety ale toleruje a myslím, že větší starosti jí začíná dělat moje sbírka dresů a dalších slávistických suvenýrů, která postupně plní náš dům," kření se vskutku speciální fanoušek.

Hughes kápl na Slavii v roce 2000. Vrátný ho pustil do areálu stařičkého Edenu. V restauraci pak na fotografii týmů Slavie a Oxford University z prvního vzájemného zápasu v roce 1899 zjistil, že za anglickým tým hrával syn pastora z jeho rodného města Rhyl.

Část z Garethovy sbírky více než čtyřiceti originálních slávistických dresů.

slavia.cz

„Bylo to něco neuvěřitelného. Tady, v restauraci na stadionu někde uprostřed Čech, jsem se najednou díval na fotografii člověka z mého města, hráče mého místního klubu, Velšana, jako jsem byl já," vzpomíná Gareth.

Stejné barvy, jaké obléká Wales

Tak všechno začalo. Po návratu domů se ponořil do fotbalové historie ponořil ještě víc a Slavia se rychle stala klubem jeho srdce.

„Svoji roli hrál určitě i výrazný červenobílý dres, tedy ve stejných barvách, jaké obléká Wales. Ale co definitivně rozhodlo, byl zážitek ze samotného zápasu. Ještě nikde jsem nezažil tak silné spojení mezi hráči a fanoušky a byl jsem tím absolutně unesen."

Zalíbila se mu taky myšlenka spojení fotbalu a cestování. „Miluju Prahu a Česko a možnost kombinovat výlety s fotbalem byla prostě ideální. Moje pouto s klubem pak bylo s každým rokem větší," vysvětluje Hughes.

Pro cestu do Edenu potřebuje vlak, autobus i letadlo. Za dvacet let během neuvěřitelné romance stačil navštívit téměř stovku zápasů sešívaných.

„Teď je můj cíl vidět na každém prvoligovém stadionu hrát Slavii. Pokud bych si ale měl vybavit jeden její venkovní zápas, byl by to ten v Ostravě na Bazalech v prosinci 2005. Na sněhu a s oranžovým míčem. Slavia vyhrála 3:1 a šlo o zápas, jaký by se v Británii nikdy neodehrál," usmívá se Gareth, pro něhož byly vrcholem zápasy sešívaných v Evropské lize a Lize mistrů.