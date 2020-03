Hoftych: Pokud fotbal zase začne, bude to dobrý impulz pro lidi

Trenér libereckých fotbalistů Pavel Hoftych je jednoznačně pro dohrání této ligové sezony, kterou přerušila pandemie nového typu koronaviru. Podle zkušeného kouče by to znamenalo důležitý impulz i pro veřejnost, že se krizová situace začíná vracet do normálu.

"Pevně věřím, že sezonu dohrajeme. I díky tomu, že UEFA a FIFA udělaly kroky k prodloužení sezony. Zaprvé odložením Eura, zadruhé určitým protažením a modelem, kdy by se soutěž třeba hrála až do července. Navíc je tam legislativní návrh, aby hráči, kterým končí 30. června smlouva, mohli v klubech pokračovat až do dohrání soutěže," uvedl Hoftych pro klubový web.

"Myslím, že dveře jsou otevřené. Pevně věřím, že prostor je, že se situace zlepší a uklidní. Že soutěž bude moci být dohrána. Souhlasím se slovy šéfa LFA Dušana Svobody, že pokud fotbal bude schopný začít a soutěž dohrát, tak to bude i dobrý impulz pro lidi, že se situace lepší. Jednoznačně jsem pro dohrání soutěže. Všichni se těšíme, že zase budeme moci být na hřišti," dodal Hoftych.

Doufá, že se hráči co nejdříve budou moci vrátit aspoň do skupinového tréninku. "S každým hráčem jsem telefonoval. Trénují individuálně, každý týden mají šest tréninků. Individuální plány plní. Samozřejmě pro nikoho to není ideální období. My trenéři se tu každý týden sejdeme, s kolegy jsem v každodenním kontaktu. S hráči v občasném. Věřím, že časem budeme moci tréninky posunout aspoň do nějakých skupinových forem," přál si kouč sedmého týmu ligové tabulky.

O víkendu se Slovan "představí" ve fiktivní podještědském derby v Jablonci. Zápas se sice hrát nebude, ale fanoušci si na něj mohou koupit vstupenky a přispět tak liberecké nemocnici na boj s koronavirem.

"Je to velmi dobrý nápad. Pevně věřím, že se zapojí co nejvíc lidí. Možná bude v Jablonci poprvé vyprodáno, ty návštěvy tam nebývají tak velké. Momentálně bych si přál, aby bylo vyprodáno a aby mohla být doprodána třeba virtuální tribuna, která tam z jedné strany nestojí," uvedl Hoftych.

"Já jsem byl v této sezoně jednou na tribuně, když jsem měl žluté karty v Mladé Boleslavi. A tentokrát budu na tribuně taky. Zakoupil jsem dvě vstupenky do našeho sektoru, takže se tam všichni setkáme," řekl s úsměvem Hoftych.