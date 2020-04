Česká liga vyčkává. Určující stanovisko mohou kluby slyšet až koncem dubna

Nižší fotbalové soutěže od třetí ligy dolů jsou v českých krajích zrušeny. Dvě profesionální soutěže stále hodlají sezonu dokončit. Během středy zasedne ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA), který bude situaci způsobenou pandemií koronaviru řešit. „Už jsme informovali kluby, že stanovisko, nechci říci závazné, ale už nějak určující, by mělo být přijato někdy do konce dubna,“ avizuje Dušan Svoboda, předseda LFA.

Kritických hlasů přibývá. Majitelům klubů vadí, že vedení LFA dělá mrtvého brouka, takže se jim nedostává důležitých informací, jak lze složitou situaci vyřešit.

„Je do jisté míry pravda, že vyčkáváme. Ukončení sezony by bylo nezvratným krokem, který už se pak nedá vzít za týden zpátky," poukázal Dušan Svoboda ve středečním telefonátu pro ČT sport.

„Všichni musí vidět doporučení nám nadřízených orgánů UEFA a FIFA udělat maximum, aby se ligový ročník dohrál. Napříč Evropou, nejde jen o českou ligu," zdůrazňuje první muž LFA.

„UEFA dělá maximum, co může. Odložila EURO o rok, aby se mohly domácí soutěže dohrát. Zrušila reprezentační srazy. Připravuje legislativu, aby opožděnou sezonu mohli případně dokončit i fotbalisté, kterým končí 30. června smlouvy," vypočítává Svoboda.

Potřebují začít 13. května

Právě na středu svolal na klíčové téma ligový výbor, který situaci řešil.

„Už jsme informovali kluby, že stanovisko, nechci říci závazné, ale už nějak určující, by mělo být přijato někdy do konce dubna. Protože pokud chceme soutěž dohrát do 30. června, pak bychom ji podle termínové matematiky museli rozběhnout 13. května. A museli bychom samozřejmě dát klubům také určitý časový prostor, aby se mohly připravit a vést plnohodnotné tréninky," zmiňuje Svoboda zásadní termíny.

Vyloučeny však nejsou ani jiné scénáře.

„Pokud bychom měli zajít až za 30. červen, tak už by situaci muselo projednat ligové grémium. Všechny kluby by se musely vyjádřit. Ale zatím jsme v situaci, kdy se sezona teoreticky stále dohrát dá," ujišťuje Svoboda.

Podle zákulisních informací se ligový výbor shodl, že dohrát je třeba všech zbývajících 11 kol, tedy i s nadstavbou. Sezona by měla skončit nejlépe do 30. června. Přípustná je ještě varianta, že by se protáhla o dva týdny až do půlky července. Pořád by byl ještě prostor pro pohárové zástupce nachystat se na předkola.

Poslední možností je, že se sezona nedohraje.