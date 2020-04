Všichni chceme, aby se liga dohrála, třeba i bez diváků, říká olomoucký záložník Breite

„Všichni vidí, že to, jak nouzovým stavem proplouváme, je divné. Zkrátka, je to úplně jiný život. Věřím však, že se to už začíná obracet k lepšímu a za pár dnů a týdnů budeme fungovat normálně," uvedl třicetiletý fotbalista s tím, že stejně jako spoluhráči je rád, že alespoň omezeně může trénovat už s míčem. „Dosud jsme se jen proháněli po lese, v parku, což pro fotbalistu není to pravé. Potřebujeme balon a ten jsme konečně zase máme. Pro mě to ale zase takový rozdíl nebyl, protože já po hřišti stejně jen běhám," smál se Breite.

Přiznal také, že když se s míčem Hanáci „potkali" minulý týden poprvé, trochu jim překážel. Střelba mu osobně nešla vůbec. „Měl jsem třicet možností, jak trefit bránu, ale povedlo se mi to jen jednou. Den ode dne se to ale lepší," dodal.

Radim Breite z Liberce.

Vlastimil Vacek, Právo

Volný čas, kterého měl více než obvykle, trávil v Olomouci s rodinou. „Poznávali jsme město a okolí. Více než venku jsem však doma honil malou dcerku. Má dva roky. Měl jsem s ní denně tři fáze a moc jsem si to užíval," podotkl spokojeně rodák ze severočeské Krupky a prozradil, že na začátku šíření nemoci Covid-19 se stihl vyléčit i z virózy. „Testy mi dělali. Jsem v pohodě. Koronavirus jsem neměl a nemám," zdůrazňuje.

O tom, zda, za jakým okolností, a kdy se fotbalová liga zase rozběhne, moc spekulovat nechtěl. „Je to těžké, hlavně pro ty nahoře. Zůstává příliš moc otazníků. Všichni ale chceme, aby se soutěž dohrála, a to třeba i bez lidí. S Libercem jsme jednou hráli na Slavii, kde bylo úplné ticho a bylo to zvláštní. Pořád je to však lepší, než kdyby ligový ročník anulovali," je přesvědčen zkušený záložník Sigmy.